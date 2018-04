La visita. Después del tropezón del coordinador de Organización de Morena en Ahome, José Borunda Meléndez, la dirigencia estatal y nacional enmendarán la plana para dar la percepción de unidad entre los candidatos y partidos que conforman la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

Se habla que hoy a las 10:00 horas estará en una conferencia de prensa el comisionado nacional de Morena, Ignacio Mier, para presentar a todos los abanderados de la coalición y anunciar la visita a esta ciudad de su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para el 18 del presente mes.

Ahora sí estarán el candidato a la alcaldía de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y el candidato a la diputación local por el Distrito 03, Felipe Juárez, a quienes Borunda Meléndez desdeñó la semana pasada.



Cálculos. Era lógico: los priistas recibieron con regocijo la decisión del Partido Verde Ecologista de bajar como su candidato a la alcaldía de Ahome a Francisco Miranda y sumarse al proyecto del priista-panalista Álvaro Ruelas Echave, que de esa forma contará con otro espacio más para la votación del 1 de julio.

Los cálculos que hicieron no están alejados de la realidad porque de una u otra forma el Verde Ecologista, como partido, podría tener más votación con Ruelas Echave que con Francisco Miranda. La tirada de la dirigencia verde es tener votación para sostener su registro.

Dicen que ya no les alcanzó para más por lo que la incorporación a la coalición con el PRI y Panal no provocó el desplazamiento de algún candidato a regidor para sustituirlo por uno de los suyos. Y que no hubo otro tipo de negociación.



Lo que viene. Si de antemano se sabía lo que el presidente del Módulo de Riego Mavari de Higuera de Zaragoza, Israel Barreras, y demás directiva iban a hacer en la asamblea del pasado sábado para que se le avalara los resultados de la auditoría “sin ninguna irregularidad”, ahora se perfila lo que pueden hacer los integrantes de la Comisión de Auditoría que alegan que en la revisión contable se encontraron presuntos malos manejos por el orden de los 4 millones de pesos. Se habla que Enrique Ochoa y Raúl Villegas convocarán a asamblea, destituirán a la directiva y encausarán demanda en su contra.

El encono que existe en el módulo parece que en lugar de apaciguarse se acrecentará más. Algunos ya ven por adelantado que en ese módulo de riego va a pasar lo que ocurrió en el Pascola y Sevelbampo aunque todavía falta ver otros desfiguros.



Con las ganas. Todo indica que la líder de los trabajadores del Ayuntamiento de El Fuerte, Maribel Barreras, se va a quedar con las ganas de que la regidora priista con licencia y candidata a diputada local por el Distrito Electoral 01, Maribel Vega Quintero, pida disculpas por haber dado información errónea de la deuda que tiene la comuna con los sindicalizados. Barreras se lo pidió de manera pública, pero Vega Quintero ni la pela.

La postura de la lideresa sindical se la vieron bien los trabajadores y otros más, pero lo que no les pareció a unos y otros es que andaba muy “brava” con la exigencia de pago, pero cuando llegó el alcalde Antonio Vega y el delegado priista en El Fuerte a la asamblea sindical “ni pío hizo”. Dicen que calladita se quedó. Lo combativa se le acabó. ¿Por qué será?



Exclusión. ¿La candidata priista a alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, puso o no a los candidatos a regidores? Todos los caminos conducen a ella, lo que le puede provocar un dolor de cabeza el 1 de julio porque pensó más en sus intereses personales que en los liderazgos de los sectores del partido. Por eso, se habla que cuando se dio a conocer la lista de candidatos a regidores ahí la suerte de Ramos fue echada.