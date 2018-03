Entre familia. Como no cambiaron nada en las candidaturas del Partido Acción Nacional en Ahome, la indignación de los militantes panistas siguió igual o peor porque quedaron “los de siempre”, en familia y sin méritos. Aunque es menos el rechazo a la candidatura a alcalde de Miguel Ángel Camacho, algunos estiman que le va a pegar la inconformidad por la ratificación de Horacio Álvarez para diputado local del Distrito Electoral 03, y de Gabriela Rodríguez, de la que dicen que tampoco tiene ningún mérito salvo ser hija de María de la Luz Ramírez, exdiputada local pluri.

El colmo es que Carlos Gerardo, esposo de Gabriela Rodríguez, va como candidato a regidor. Y por si fuera poco, Mayra Estrada va como candidata a regidora. Ella es mamá del regidor Yoshio Vargas. A algunos operadores y militantes panistas no salen de su asombro.



Desmoralizada. Las cosas no son mejores en el PAN de Choix. Bien agüitada dicen que quedó Lidia Villalba Cota porque al final de cuenta los líderes estatales del PAN le quitaron la candidatura a la alcaldía de Choix para dársela a Yoneida Gámez, concesión que le otorgaron al expresidente municipal Juan Carlos Estrada, a quien ya se le quitó lo “bravo”.

Le resultó presionar, sacar una reunión de panistas para desconocer a Villaba Cota y proponer a Yoneida Gámez. El problema es que Villalba Cota no les va a perdonar haberla dejado colgado de la brocha. Y trae sus seguidores. División panista garantizada.

La legalidad parece no haber contado porque Villalba Cota es la única que se registró apegada a la convocatoria. ¿Entonces para qué lanzan convocatoria? Y todavía más: el alcalde Lindolfo Reyes pide licencia en sesión de Cabildo hoy para ir por la reelección, pero por la coalición PRI-PVEM-Panal.



Palo dado. Por más que quieran aparentar otra cosa, la candidatura de Antonio Menéndez para alcalde provocó desconcierto, desilusión y desánimo en las filas de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Ni siquiera lo tenían contemplado para tal responsabilidad porque ya en la elección pasada para diputado federal de Morena no levantó.

Si Felipe Juárez no se resigna del todo haber perdido la candidatura a la alcaldía, creyendo que todavía es tiempo para obtenerla, a pesar de que ya lo pasaron a la de diputado local por el Distrito 03, mucho menos José Borunda, coordinador de Morena, que se había registrado para la alcaldía.

Sin embargo, en esta coalición el arroz ya está cocido, salvo el del Distrito 02 que se la disputan Jesús Palestino, de Morena, y Minerva Vázquez, del PT. En los otros distritos, en el 04 ya está definido que va Guillermo Padilla Montiel, propuesto por Encuentro Social, y por el 05 va Cecilia Covarrubias.



Se les hizo. Al exlíder campesino del Valle del Carrizo Cecilio Gámez Portillo y la líder de las mujeres priistas en Ahome, Maribel Sánchez Solís, les hizo justicia... las suplencias. Desde ayer ya son diputados locales al entrar por Jesús Antonio Marcial Liparoli y Fernanda Rivera, quienes pidieron licencia para buscar su reelección. Lo que queda claro es que Sánchez Solís, hija de la lideresa campesina y priista Mari Sánchez, no va como candidata a regidora.



Mal cálculo. Rosa María Martínez Cañedo resultó ser la candidata del PAS a la alcaldía de El Fuerte en la coalición con el PAN, PRD y MC. Y Daniel Valdez, “El Musa, se quedó sin nada por “acelerado”. En forma anticipada renunció a síndico de San Blas creyendo que él iba a ser cuando había señales de que no era así. No entendió.