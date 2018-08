Validación. Un contingente de 51 cenecistas del norte de Sinaloa se trasladó a la Ciudad de México para participar en el XXlV Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina que inició ayer en la Casa Agrarista.

Martín Castro Cota, Pedro Esparza López, Ramón Leyva Solano, entre otros líderes cenecistas encabezan el grupo de Ahome, en tanto Bladimir Geovani Maro está al frente de los cenecistas de Choix que, según dicen, llevan la espada desenvainada para retomar los principios de lucha del sector. ¿Y por qué no antes? Algunos comentan que porque no falta mucho para que sean oposición.

Eso de seguro se va a saber en los hechos, una vez que Andrés Manuel López Obrador tome protesta como nuevo presidente de la República, pero en realidad los cenecistas van más al Congreso Nacional de la CNC a validar la ratificación de Ismal Hernández Deras en la presidencia nacional de la CNC. Eso será mañana en la sesión plenaria.

Los cenecistas ahomenses se llevaron la sorpresa de ver en el congreso a conocidos de antaño, como el carricense Héctor Cobarrubias Godoy que funge como delegado de la Sedesol en San Luis Potosi.



Acotamiento. El entusiasmo que empezó a generar en algunos Jorge Carreto González que trae un activismo por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Ahome podría desinflarse con la posición de otros con más capacidad de entender el momento por el que vive el tricolor.

Quizás Carreto González levante las pasiones entre un segmento del priismo, pero en otros no le ven el perfil adecuado para tomar las riendas del instituto político. Es más, algunos visualizan que con Carreto o alguien con ese perfil acabarían de llevar al pozo al tricolor.

A como están las cosas en el PRI y su nueva circunstancia, dicen unos se requiere a alguien que genere respeto, seriedad, con relaciones, con cierta capacidad económica para moverse ahora que van a escasear los recursos, pero identificado con el pueblo.

La desventaja de estos es que cuando tratan de ubicar a alguien con este perfil batallan para encontrarlo. Por eso, algunos optan mejor que siga por el momento al frente del partido Aldo Prandini Camarena.



Distinción. La exregidora del Partido Sinaloense en Ahome Patricia Ramos Kelly se regocija con la nueva responsabilidad que asumió a principios de este mes: Enlace Nacional del Movimiento Social Tenanguense. Y para que no haya ninguna duda por donde masca la iguana, Ramos Kelly presume su relación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Muchos esperan saber qué va a ser Ramos Kelly tras asumir ese puesto honorífico en bien de los ciudadanos porque quizás muy pocos sepan qué papel va a jugar la exrepresentante popular ahomense.



Voracidad. El jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome, Luis Heredia Arrellano, tendrá que hacer algo más que solo mandar advertencias a los directores de las escuelas del nivel básico porque las denuncias abundan de que no entregan ni “los libros de textos gratuitos” a los alumnos si los padres no pagan la cuota voluntaria.

Se habla que Heredia Arellano ha recibido personalmente señalamientos en este sentido (condicionamientos a los padres) y les ha mandado avisos a los directores, pero estos parece que no entienden otro código más que el del dinero. Esto no es novedad.