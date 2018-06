Bajan la cortina. Los cierres de campaña de los candidatos a la alcaldía de Ahome se vinieron en cascada. Después del acto masivo en la Villa de Ahome del candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista, Álvaro Ruelas Echave, el candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Guillermo “Billy” Chapman, cerrará su labor de proselitismo con un rally hoy por la tarde.

Estarán acompañándolo los candidatos a los demás puestos de elección popular. La salida del rally será de conocida plaza comercial en la colonia Miguel Hidalgo para terminar en la Ciudad Deportiva Centenario. Ahora sí es posible que esto se lleve a cabo porque en otras ocasiones, durante la campaña, los rally se suspendieron por falta de convocatoria, lo que disgustó en su momento al activista Paúl Velázquez Benítez, que echó en cara que ni los candidatos asistían.

Y mañana, en el último día de proselitismo, lo hará el candidato panista Miguel Ángel Camacho.

Quien lo hará en la colonia Tabachines número 2 es César Iván Zacarías, candidato independiente. Es de esa colonia.



Comparece. Por cierto, se habla que el candidato independiente a la alcaldía de Ahome, César Iván Zacarías, se sintió realizado al ser el invitado por los líderes empresariales aglutinados en el Organismo Intercamaral de Los Mochis. En la comparecencia se desplayó con sus propuestas, pero en realidad lo que quería Zacarías era un debate organizado por ese grupo empresarial con los otros candidatos. Sin embargo, no se le hizo porque los candidatos del PAN, Miguel Ángel Camacho, y del PT, Guillermo “Billy” Chapman, en el fondo ya no vieron necesidad de participar. Y pues mejor la Intercamaral canceló el debate.



Refuerzo. Todo el hombro le echaron al candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la diputación local por el Distrito 04, Gilberto Irazoqui Galaviz, en las últimas horas de campaña. Ahí, las huestes priistas, encabezadas por el candidato a la alcaldía de Ahome por esa coalición, Álvaro Ruelas Echave, lo respaldó en un reducto del panismo: el ejido Primero de Mayo, tierra del diputado local con licencia y candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02, Zenén Xóchihua Enciso. De hecho, Irazoqui Galaviz ya le había dado una llegadita a ese núcleo ejidal, pero con lo de ayer el trabajo está reforzado al grado de que los operadores y activistas priistas aseguran que a los panistas los van a arrasar en sus propios territorios.



El origen. La candidata a la diputación local por el Distrito Electoral 02, Marysol Morales, cerró ayer campaña. Lo hizo en San Miguel, en donde hubo tumulto. Como muchos lo vaticinaron, el candidato al Senado por el PAN, PRD y MC, Héctor Melesio Cuen Ojeda, estuvo presente. De hecho, si algún distrito lo van a pelear los pasistas es ese por el origen de la candidatura de Morales. Ahí estuvieron los demás candidatos que se colgaron del evento, principalmente el candidato del Distrito Electoral 03, Horacio Álvarez Castro, que es de esa sindicatura, a quien no le cayó nada bien que el priista Jesús Antonio Marcial Liparoli diga que le va a dar una pela en las urnas.



A dos fuegos. La que está sufriendo los embates de sus opositores es la candidata del PAN, PAS, PRD y MC a la alcaldía de El Fuerte, Rosa María Martínez Cañedo. A dos días de que culmine la campaña, los priistas y morenistas le están sacando que logró que la clínica del IMSS en San Blas le extendiera 50 incapacidades médicas. Son casi los días de la campaña electoral. Se habla que los abogados de los priistas recopilan la información por si se ocupa. Independiente de todo, esto quiere decir que Martínez Cañedo sí les preocupa a sus adversarios que dicen que le buscaron y le encontraron. Sin embargo, habría que esperar cómo reacciona a esto la candidata pasista.