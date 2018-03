Desconcertados. “Chombitos” se quedaron el regidor Miguel Ángel Camacho Sánchez y el diputado local Zenén Xóchihua Enciso al conocer que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional rechazó las propuestas de la Comisión Permanente del PAN en Sinaloa de candidatos a alcaldes y diputados.

Camacho Sánchez y Xóchihua Enciso ya se creían con las candidaturas a alcalde y diputado federal por Ahome, pero la rebelión de los panistas aquí y otros municipios obligó a la dirigencia nacional a revisar las propuestas de candidaturas que algunas resultaron “ilegales”.

Todavía falta saber si Camacho y Xóchihua están en ese rango, pero de entrada ya no traen el mismo ánimo. Igual pasa con los que van como pluris. Con la decisión de la dirigencia nacional del PAN, nada bien se visualiza para Camacho y el presidente del albiazul en Ahome, Carlos Ramón Lizárraga, la reunión que sostendrán con los panistas que se engallaron.



Sin exageración. Hasta que hubo alguien que revelara el impacto que ha generado la situación de inseguridad que se vive en el Valle del Carrizo. Se trata del presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Vinicio Montiel Ibarra, que expuso que campos completos en esa región agrícola están desolados.

Sus propietarios decidieron cerrarlos por miedo. Montiel no exageró en su segundo informe de actividades al frente de la organización. Habría que ver si sus palabras tienen eco entre las autoridades que estuvieron presentes en el evento.



Reaparece. La que robó cámara en el anuncio oficial de las ganadoras de la medalla Lore de la Vega en Ahome, en el marco del Día Internacional de la Mujer, es María Luisa Miranda Monreal, exdirectora general del Instituto Sinaloense de la Cultura en el sexenio malovista. Y eso que algunos le disputaron los reflectores, como el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi, y ni se diga la regidora Deysi Yudith Ayala Valenzuela. Como integrante del jurado, Miranda Monreal dio a conocer a una parte de las mujeres ganadoras de la medalla. Con esa distinción, a la exfuncionaria estatal se le vio contenta, rejuvenecida.



Descontento. Más desilusión que entusiasmo provocó entre los operadores del Partido Nueva Alianza y algunos priistas el equipo de campaña del candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02 de Ahome, Rubén Félix Hays.

De hecho, no hubo ninguna sorpresa en el anuncio que hizo Félix Hays este fin de semana, ya que se confirmó que Miguel Ángel Orduño va como coordinador de la campaña. En las posiciones importantes no van maestros, que de por sí no están muy conformes con la candidatura de Félix Hays.



Inquietud. Por cierto, el secretario general del Partido Nueva Alianza en Sinaloa, Juan Antonio Zavala Parra, sigue aferrado a obtener la candidatura a la diputación local por el Distrito Electoral 05, lo que trae inquieto al delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Sinaloa, Marco Antonio Tordecillas, que dicen que ya fue “palomeado”.

Y tiene razón el funcionario federal porque aún el presidente estatal del Panal, Jaime Valdez, está presionando para cerrar de una vez por todas la alianza con el PRI y Verde Ecologista. Puede pasar lo que le pasó al priista Marco Antonio Osuna Moreno, a quien Félix Hays por el Panal le tumbó la candidatura a diputado federal.



Tarjetitas. El líder campesino de Jahuara, El Fuerte, Jesús Manzánarez, trae muchas, pero muchas ganas de ser regidor. A todo mundo le pide su intervención para que le den en el PRI esa posición. A uno de ellos fue al candidato priista a senador Mario Zamora Gastélum, a quien le dio en un acto priista una tarjetita en la que le pedía su ayuda. Y se puso rojo porque Zamora lo hizo público. No le gustó.