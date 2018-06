Sobre fuego. De corruptos, ladrones e ignorantes no se bajaron ayer los candidatos a la diputación federal por el Distrito Electoral 02 de Ahome, sobre todo entre el panista Zenén Xóchihua Enciso, el panalista Rubén Félix Hays y el morenista José Jaime Montes.

De hecho, el debate de estos y Paúl Alfonso López de Santa Ana, candidato independiente, no se apartó en esencia del mismo ejercicio que realizaron los otros candidatos a los puestos de elección popular en este municipio: prevaleció el ataque.

Y se cumplió el pronóstico de que se iban a dar con todo al grado de que Xóchihua Enciso y Félix Hays enfocaron sus baterías contra Montes. Xóchihua Enciso lo llamó ignorante al referirse al Patronato Pro Educación, y Félix Hays lo cuestionó por su “incongruencia”, ya que habla de corrupción y honestidad cuando traen de candidatos pluris a Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado. Incluso, le mencionó a René Bejarano.

Sin embargo, Montes les devolvió las pedradas al señalarlos de que representan la corrupción. Incluso, el morenista acusó a Félix Hays de robarse unos ladrillos cuando fue presidente del PRI. Esa fue la tónica del debate.



Inexperto. El que dio la sorpresa en el debate fue el candidato independiente Paúl Alfonso López de Santa Ana que cuando menos fue sincero al reconocer que no tiene la experiencia como sus adversarios, pero eso lo iba a subsanar consultando a los expertos. Es más, cuando se creía que nadie lo iba a pelar resultó que Rubén Félix Hays lo cuestionó porque hacia uso del celular, lo que infirió que estaba prohibido.

“El Poncholín” no se arrendó y le dijo que eso no lo había leído que no lo podía hacer. Y nadie aclaró si se podía o no. Y a otros cuestionamientos de Félix Hays los bateó. Como que Félix Hays lo quiso agarrar de bajada, pero “El Poncholín” salió al paso. Es más, este tuvo para Félix Hays y para Montes, a quien le echó en cara que no brillaba con luz propia y que era un candidato satélite.



Equivocación. El toque chusco del debate lo protagonizó el candidato morenista José Jaime Montes que señaló al candidato panista Zenén Xóchihua Enciso de cínico. El término duro no sorprendió a nadie porque ya estaban entrados en gastos en los señalamientos mutuos. Lo que provocó las carcajadas de los invitados al debate en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional fue que el señalamiento de cínico se lo hizo porque traía de cómplice a Felipe Juárez, candidato del PT a la diputación local por el Distrito Electoral 03, pero ya no supo ni que hacer cuando se dio cuenta de que no era ese Felipe, sino otro. Se había equivocado y más que con el PT va en coalición en la posición que busca y otras. Tanto alboroto causó ese episodio que el moderador Carlos Cota tuvo que reconvenir a los presentes.



Impertinente. Dicen que el candidato priista, panalista y verde Rubén Félix Hays pecó de impertinente en el debate. Más para aparecer como dueño del escenario, Félix Hays se secreteaba, se ponía a platicar ya sea con Jaime Montes o “El Poncholín” en plena participación de uno u otro. Sólo faltó que se levantara de su asiento para ir a hablarle al oído a Zenén Xóchihua.



Repartición. El que ya dio a conocer algunos nombres de quienes serán sus colaboradores es el candidato de Morena, PT y PES a la alcaldía de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. En una reunión este fin de semana con los integrantes de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Los Mochis, Chapman soltó los nombres de Juan Fierro, Sergio Leyva, Aníbal Ruiz, Luis Felipe Villegas y Juan Bautista para su gabinete. Y les dejó el “gusanito” de que a ellos, a los ejecutivos de ventas, les dará la posición de secretario de Desarrollo Económico. Nada más que les pidió que lo elijan muy bien.