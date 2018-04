Activismo malovista. Ya no hay duda de que el grupo malovista se la va a jugar con el candidato a la alcaldía del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, Álvaro Ruelas Echave. Este fin de semana, el exgobernador Mario López Valdez y el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros se reunieron con Ruelas Echave con el fin de mandar el mensaje de su respaldo. De hecho, López Valdez y Vargas Landeros ya lo habían hecho con otros candidatos priistas del centro de Sinaloa.

Luego de esto, Vargas Landeros se reunió con Ruelas Echave y los candidatos a las diputaciones locales Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Gilberto Irazoqui y Marco Antonio Tordecillas y a la diputación federal Rubén Félix.

Aquí estuvo el hijo del exsecretario general de Gobierno, el líder de las juventudes priistas en Sinaloa, Gerardo Vargas Torres. Sin embargo, ayer Vargas Landeros se volvió a reunir con Ruelas Echave, pero ahora con el exgobernador Mario López Valdez. Y en esta estuvo el exvocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, Ernesto García.



Vuelta a la página. Con esto, más que el candidato priista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, los que tomaron aire fueron la candidata a la diputación local por el Distrito Electoral 02, Fernanda Rivera, y a la diputación federal Rubén Félix Hays.

Se habla de que entre los malovistas los habían puesto bajo reserva. A Rivera, por su actitud como diputada local cuando se vino la embestida contra el grupo, y a Félix Hays, por el encono que mostró contra Malova.

Sin embargo, esto parece que ya es historia para el grupo malovista, que hizo el compromiso de sacar a todos adelante. Y dígase lo que se diga, esto es suma.

El efecto. Y si de reflectores se trata, el candidado priista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, los está teniendo hasta de sus opositores. No se puede entender de otro modo la queja administrativa que el coordinador municipal de Morena, José Borunda Meléndez, interpuso ante el Consejo Municipal Electoral ¡por ayudar a los pensionados y jubilados del exingenio azucarero en el pago del impuesto predial urbano!

Por esto Borunda lo acusa de acto anticipado de campaña, lo que le está sirviendo a Ruelas Echave para posicionarse más entre los ahomenses. Y es que el candidato priista a la alcaldía usa la frase que Malova usó cuando buscó la alcaldía: me acusan por ayudar a la gente. Tan despistado anda Borunda que en el momento de la queja hablaba de la gestión que hizo Ruelas ante Cabildo para el apoyo a los extrabajadores del ingenio en el pago del ¡impuesto sobre la renta!



Hasta los de casa. Tan engallado anda Borunda que puso pagado al regidor de ese partido en el Cabildo, Rubén Medina Angulo, por haber aprobado el apoyo en el pago del impuesto predial urbano a los pensionados y jubilados del exingenio Los Mochis. De pseudomorenista, indigno y traidor no lo bajó.

Pero Borunda Meléndez cayó en contradicción cuando le preguntaron si él hubiera apoyado o no a los extrabajadores azucareros. “Claro que los hubiera apoyado”, contestó. No cuestiona el apoyo, sino el oportunismo de Ruelas, dice.



Desconocido. Dicen que el presidente del grupo Juventud Obrera Fernando Verdugo salió echando chispas del Sindicato de Trabajadores Azucareros Sección 12. Nada le salió. Quiso que la dirigencia nacional de la organización sindical los respaldara en el movimiento que encabeza para pelearle un terreno a un particular, a lo que José Manuel Cervantes, delegado nacional, le dio para atrás por una razón: Verdugo no pertenece al sindicato. Y pugnó para que Gabriel Lizárraga no se reeligiera como secretario general, pero no lo consiguió. Eso sí: Fernando Verdugo hizo barullo, pero de ahí no pasó.