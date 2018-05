A la espera. La exoneración que dictó el juez de control en favor del exsecretario de Turismo en Sinaloa Rafael Lizárraga, a quien se le acusaba de estar involucrado en el desvío de más de 8 millones de pesos, le dio un respiro al exsecretario técnico de la dependencia, el ahomense Luis Ángel Pineda Ochoa, que está en el mismo caso.

Dicen que este le va a hacer la lucha para seguir el mismo camino de Lizárraga: salir limpio de la acusación.

Sin embargo, parece ser que no va a ser fácil para Lapo porque se habla que el agente del Ministerio Público sí tiene las pruebas suficientes para comprobar el desvío de los recursos antes señalados porque se acreditó que la campaña de promoción turística a la que supuestamente se destinó esos recursos no se realizó. Eso mismo decían de Lizárraga y el exjefe de la oficina de administración de la dependencia José Luis Martínez, pero al final estos resultaron inocentes. Ya se sabrá cómo queda Pineda Ochoa.



Falsedades. El alcalde con licencia y candidato del Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista a su reelección en Ahome, Álvaro Ruelas Echave, ya no se aguantó ante el embate de la guerra sucia que sus opositores iniciaron en su contra desde hace unos días. Y es que manos anónimas subieron a las redes sociales un video en el que acusan a su esposa, Ana del Carmen Osuna, de obstruir con una camioneta un lugar destinado para discapacitados. Esto ya no lo dejó pasar. Ruelas Echave subió otro video para desmentir esos señalamientos y alertar a los usuarios de las redes sociales de la información falsa que manos “cobardes” están difundiendo con el fin de afectarlo con miras al 1 de julio. ¿Pero quiénes serán esos “cobardes”? Lo que sí queda claro a muchos ahomenses es que la guerra sucia que se inició contra Ruelas Echave es porque se infiere que es el candidato a vencer, ya que de otro modo ni se ocuparan de él, mucho menos de su familia.



Más ruido. Para acabarla de amolar, la Auditoría Superior del Estado revisa el manejo de los recursos públicos en la gestión de la alcaldesa con licencia de El Fuerte y candidata a su reelección, Nubia Ramos Carbajal. Esto es independiente a la denuncia de presuntos malos manejos que el exalcalde Miguel Ceceña y el regidor José María Flores Soto interpusieron en su contra en la Procuraduría General de la República por el desvío de 10 millones de pesos en la obra carretera a Chinobampo. La auditora Emma Guadalupe Félix no dio fecha para saber el resultado de la revisión que están haciendo, lo que, quiérase o no, le hacen ruido a Ramos Carbajal, que está por iniciar su campaña por repetir color en la alcaldía.



El toque femenino. Quien se incorporó al equipo del candidato priista, panalista y verde a su reelección a diputado local por el Distrito Electoral 03 de Ahome, Jesús Antonio Marcial Liparoli, es la excoordinadora en la zona norte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Dolores “Lolita” Zamora Lugo.

Algunos la han visto muy activa y ya salió a relucir que es la coordinadora de la campaña de Marcial Liparoli, quien se dice ya tiene listo todo su equipo para iniciar su labor de proselitismo el 14 de mayo que iniciará en El Carrizo, seguirá en El Guayabo, Higuera de Zaragoza, Villa de Ahome y concluirá ese día en Topolobampo, de donde es originario. Al día siguiente visitará la sindicatura Central y San Miguel. En las primeras de cambio se sabrá cómo pinta para Marcial Liparoli y si “Lolita” Zamora va a dar o no el ancho.