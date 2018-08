El gusanito. Si no lo tenía contemplado como un proyecto en vísperas de dejar la regiduría en el Cabildo de Ahome, a estas alturas a Deysi Judith Ayala Valenzuela parece haberle agradado la idea de meterse en la pelea por la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Ahome.

Ayala Valenzuela no es la única, pero todo hace indicar que se aceleró para esa posición partidista tras la reunión de mujeres priistas en la que reflexionaron lo que pasó el pasado 1 de julio en el que el tráiler de Morena les pasó por encima y ni las placas tuvieron oportunidad de tomarlas.

Más allá de la reflexión que hicieron para encontrar las causas de la estrepitosa derrota, dio la impresión de que esa reunión fue más para dar el santiago a las mujeres priistas por la presidencia del PRI en Ahome.

Quien presidió la reunión fue la líder estatal de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, Mónica López, quien estuvo acompañada por el líder del PRI en Ahome, Aldo Prandini.



Movidos. La diputada local electa de Morena en Ahome, Rosa Inés López Castro, y su homólogo de Choix, Gildardo Leyva, empezaron a codearse con líderes sociales de otros municipios de Sinaloa.

Dicen que se movieron como pez en el agua en la Segunda Convención del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, que se celebró en Guamúchil. Ahí estuvo el diputado federal electo de Ahome, José Jaime Montes Salas, cuya voz fue bien escuchada por los líderes de la organización porque tienen bien claro que este va a tener peso en el próximo sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, Montes Salas refrendó el respaldo al sector campesino con Andrés Manuel, mensaje que retomó la diputada local morenista Rosa Inés López Castro con los que cruzó palabras. A esta le pusieron oído porque es de la gente de Montes Salas.



Esperando. El expanista y expasista en Ahome Salomón Sánchez Ruiz es muy posible que se quede esperando que quienes van a tomar el poder le hablen para que los ayude a gobernar en bien de la sociedad, disposición que ha hecho pública. O sea, ya se quiere ir acomodando con Morena que en forma arrolladora ganó las elecciones del pasado 1 de julio.

A nadie sorprende la actitud de Sánchez Ruiz, quien ahora se ofrece a los de Morena. Que le hagan jalón quién sabe, pero algunos de las filas de ese partido político aseguran que es más probable que no lo van a ocupar. Y que no porque tengan una política excluyente, sino que lo que quieren es estabilidad interna. Sabrán algo o lo dirán al tanteo.



Se queda. Los panistas de Ahome que señalan que al diputado local Roberto Cruz Castro no es necesario que se le corra del partido porque solito se va a ir con Morena, parece que les va a fallar esa teoría. Cruz Castro ya le aclaró a sus seguidores que se queda en el PAN.

Por el contrario, va a realizar una gira para crear un movimiento que lo impulse a la presidencia estatal de ese instituto político. Sin embargo, hay cierta resistencia para apuntalarlo para que siga vigente después del 1 de octubre, día en que va a dejar de ser diputado local.

Y es que los panistas de hueso colorado no vieron bien que le haya dado el apoyo a Guillermo “Billy” Chapman, de Morena, para la alcaldía que al candidato del PAN, Miguel Ángel Camacho. Y todavía, dicen, se atreve a buscar la dirigencia estatal del PAN.