Boquete. Un día después de su registro, el candidato del PAN a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho, quedó herido en sus aspiraciones. Dicen que no muy fácilmente va a sanar. Al contrario, la rebelión de los panistas parece que lo va a seguir sangrando con no muy buenos augurios para el 1 de julio.

La renuncia de Sergio Castro Angulo a las posiciones que tenía de consejero nacional y estatal fue fatal. Quizás menos daño les hubiera hecho si en lugar de eso hubiera renunciado a su militancia al partido, que era lo que esperaban. Pero no: se queda para dar la lucha interna en contra.

La gota que derramó el vaso fue la lista de los candidatos a regidores. A algunos de estos los consideran antivotos por su protagonismo extraviado. El problema mayor es que el ejemplo de Castro Angulo lo siguieron varios activistas panistas que no se esconden para decir que no van a votar por el PAN. Eso fuera lo de menos, pero no.



Se soban las manos. Indudablemente que esa situación favorece a los priistas y su candidato a la alcaldía, Álvaro Ruelas Echave, quien no enfrenta una rebelión de esa naturaleza. Cuando menos, si es que la hay, no se ha hecho pública y la que se hizo por las regidurías, la toma de las oficinas del PRI por los indígenas, se resolvió de inmediato. Contrario a lo que ocurre en el PAN, la lista de regidurías pluris priistas ni fue peleada.

Dicen que los líderes priistas no le vieron caso desgastarse por aparecer en ella porque ven claro que van a ganar la elección. Quizás por eso Ruelas Echave tuvo la cancha libre para meter a su gente en las regidurías pluris: Génesis Paola Pineda, Raúl Cota Murillo, Olivia Alejandra Alfaro, Emir Jean Muñoz Valdez y Perla Trujillo Rodríguez.



Encontronazo. Muchos ven que si algún distrito electoral va a estar peleado en Ahome ese es el 05. Con cierta lógica se asegura que la lucha real va a estar entre el candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista, Marco Antonio Tordecillas Franco, y el del PAN, PAS, PRD y MC, Juan Pablo Yamuni Robles. Y es que este pretende conservarlo con las mismas y más estrategias que usó para ganarle en la elección pasada al hoy presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena, en tanto Tordecillas Franco ubica bien el reto: rescatarlo de las manos del panista.

Se antoja que los priistas y, sobre todo, Prandini Camarena, van a dar la pelea por orgullo. Van por la revancha. En estos momentos se podrán decir muchas cosas, pero el 1 de julio se sabrá de qué cuero salen más correas.



Ignorados. Dicen que un gran segmento de priistas de El Fuerte están indignados porque fueron ignorados a la hora del reparto de las candidaturas a regidores. Algunos acusaron al delegado del PRI Mario Arturo Ruiz Soto de entregar dos candidaturas a los hijos de su amigo José Luis Lugo, expresidente del tricolor fortense. A Luis Alberto Lugo Gaxiola lo hizo candidato a síndico procurador y a su hermana Cinthia candidata a regidora plurinominal. Ambos viven en Los Mochis. La molestia brota en todos lados.

Por ejemplo, en Jahuara están que trinan de coraje y desilusión porque a Jesús Manzanárez no le tocó nada siendo el dirigente del Comité Municipal Campesino de esa región. Sin embargo, esos sentimientos no se comparan con los de los priistas de San Blas, donde impusieron a Célida Vega Castro. Es más, se habla que a Carlos Gandarilla, presidente estatal del PRI, se la cantaron. No se le escondieron para mostrar su inconformidad.

Por si fuera poco, los ganaderos andan en las mismas porque su líder, Bismark Orduño, le dio la candidatura del sector a su cuñada Paola Peraza. Así, el escenario es difícil para la candidata a la alcaldía Nubia Ramos y a diputada local Maribel Vega.