El ego. La rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, no sale de una para meterse en otra en la antesala de su primer informe de labores. Después de la escaramuza del cese de Loreto Coronado como enlace de la institución ante las comunidades indígenas, de confrontarse por defender a su asesor Pedro Solano, ahora los líderes indígenas están cuestionando su liderazgo por tomar la vertiendo del culto a su personalidad y el ego.

El motivo es que a la rectora se le puso colocar un espectacular a un lado de la carretera Los Mochis-San Blas para promover las carreras que ofrece. No está mal la idea. Lo que algunos cuestionan es que ella aparece a todo lo que da en el espectacular. La imagen de ella en este como que no checa. No se sabe de quién fue el de la idea, pero hasta se habla que promover la imagen de los servidores públicos de esa manera está prohibido. La propaganda o publicidad debe de ser institucional. Si los líderes indígenas y opositores tantito quieren.



Peldaño. Quienes creyeron que eran indispensables para la lucha de la lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereida Medina, se llevaron un fiasco. Incluso, cuando estuvieron en su organización creyeron que la iban a “mangonear”, pero como no se plegó a sus caprichos e intereses personales, tronaron. Ella siguió su lucha hasta lograr encontrar a su hijo (sin vida) y no claudicó. Ayuda a otras madres en la búsqueda de sus seres queridos.

La lucha le ha valido reconocimientos como la que le otorgaron la semana pasada: Mirna Nereida tomó protesta como integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el Senado de la República.



Pelea. La candidata priista a su reelección en la alcaldía de El Fuerte, Nubia Ramos, no dejó pasar la nueva embestida del exalcalde Miguel Ceceña y el exsecretario del Ayuntamiento, José María Flores Soto, entre otros, quienes acudieron al Congreso del Estado para pedir que interviniera con el fin de que se agilizara la investigación por el presunto desvío de recursos de la carretera a Chinobampo en el que supuestamente incurrió. Ramos les contestó.

Todo lo ubica en la revancha de Flores Soto, a quien le ganó en la elección pasada. Sin embargo, Ramos va más allá al cuestionar la gestión del trienio pasado encabezado por Marco Vinicio Galaviz, del que Flores Soto fue funcionario de primer nivel. Y pues dicen que eso no le gustó a Galaviz Serrano, quien fue colocado como delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Sinaloa y que según trabajará en favor de Ramos en su lucha por la alcaldía. ¡Así como!



El origen. Si alguno de los candidatos panistas la tiene difícil por la oposición interna ese es Horacio Álvarez, quien va por la diputación local por el Distrito Electoral 03. Los panistas, principalmente los seguidores de Sergio Castro, no asimilan ni asimilarán que en poco más de un año se haya ganado a Miguel Ángel Camacho en el Cabildo para que lo apalancara para esa posición.

Fue ahí, a donde Horacio llegó por el Panal, que salió ese compromiso. Hay versiones que indican que los panistas no están pasivos, sino están activos para rechazar a “Lacho” y de pasada a Miguel Ángel Camacho, candidato a la alcaldía de Ahome, que lo impulsó.



No los ve. Ante la postura “corta” de los líderes de las organizaciones del campo en el Valle del Carrizo, los productores de trigo están volteando los ojos hacia el diputado local Cecilio Gámez Portillo para que encabece la lucha por un buen precio de la tonelada de ese grano. Sin embargo, hay voces que aducen que Gámez Portillo ya no se acuerda de ellos porque entró a la burbuja legislativa.