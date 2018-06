En el proyecto. Si algo destacó en la cena de recibimiento en Los Mochis del candidato presidencial del PRI, Panal y Verde Ecologista, José Antonio Meade, fue la presencia de los líderes y operadores de todos los grupos que conforman esta coalición, además de importantes empresarios mochitenses y de la entidad. Sin embargo, para muchos lo más relevante fue la asistencia del exgobernador Mario López Valdez y del empresario Jesús Vizcarra Calderón, figuras importantes que con esto demuestran que están en el proyecto de Meade, y los candidatos de la coalición en Sinaloa y Ahome, dígase lo que se diga de uno y otro.

Por eso, dicen que los candidatos al Senado, Mario Zamora Gastélum; a la alcaldía, Álvaro Ruelas Echave, y a diputados locales, Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Gilberto Irazoqui y Marco Antonio Tordecillas, y el federal, Rubén Félix Hays, se dieron un respiro, se reanimaron con la visita de Meade.



El último. En este escenario, el candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la diputación federal por el Distrito Electoral 02, Rubén Félix Hays, llegará al debate que sostendrá hoy con sus adversarios del PAN, PAS, PRD y MC, Zenén Xóchihua Enciso; José Jaime Montes, de Morena, PT y PES, y el independiente Paúl Alfonso López de Santa Ana. La cita es a las 17:00 horas en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional.

Por anticipado se habla que cada quien va a ir con todo para tratar de noquear a sus rivales pese a que digan que van a privilegiar las propuestas. Se habla que de entrada Félix Hays se parará el cuello porque obligó a las autoridades electorales a organizar el evento.



El otro. Por cierto, José Jaime Montes, candidato por Morena, PT y PES a diputado federal por el Distrito Electoral 02, tras el debate preparará su viaje con su gente a Culiacán en donde mañana estará su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. O sea, se va de Sinaloa el candidato presidencial priista José Antonio Meade, y llega López Obrador.



Daños. El que no se la acaba es Felipe Juárez, candidato del Partido del Trabajo a diputado local por el Distrito Electoral 03 de Ahome, ya que un día le destruyen su propaganda electoral y al otro también. ¿Quiénes son los autores de esta acción?. No se sabe y de seguro que ni se sabrá. Sin embargo, esto es síntoma de que el empresario metido a político ya le empezó a preocupar a alguien en la lucha por un escaño en el Congreso del Estado. No son pocos los que sacan esa conclusión porque de otro modo ni lo pelaran. Y Juárez ya dio muestras de que, aunque es nuevo en la política, podría dar la sorpresa.



Lugar equivocado. Los líderes de la Asociación de Cabalgateros de El Fuerte se quedaron helados cuando en forma sorpresiva vieron llegar a la candidata del PAN, PAS, PRD y MC a la diputación federal por el Distrito Electoral 04, Gloria González, a la cacahuatera de El Fuerte de donde partirían la cabalgata en apoyo de las candidatas priistas a la alcaldía fortense Nubia Ramos; diputación local, Maribel Vega, y diputación federal José Menchaca. Gloria González llegó con su equipo de campaña, se plantaron con su propaganda, pero a los minutos se retiró porque se le aclaró el punto: la cabalgata era de apoyo para los priistas. Algunos lo tomaron como una provocación y otros dijeron que Gloria llegó ahí en forma inocente.