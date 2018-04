Difícil. El ambiente favorable en Ahome para el candidato presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, parece haberse reforzado con su visita a Los Mochis. No hay nadie que ponga en tela de duda que la tendencia en este municipio le favorece por encima del candidato presidencial priista José Antonio Meade.

Hasta el propio presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena, reconoce que la elección presidencial en este municipio para Meade está difícil. Sin embargo, el efecto López Obrador parece que no le llega a los candidatos de esta coalición para alcalde y diputados locales, ya que se habla que los priistas Álvaro Ruelas, Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Gilberto Irazoqui y Marco Antonio Tordecillas van en caballo de hacienda.

Aquí la disyuntiva es que si estos van a trabajar para levantar a Meade o van a ver sólo por ellos en la campaña por temor a que por salir a posicionarlo les salga “el tiro por la culata”. Cuando inicien la campaña se va a saber qué ruta tomaron.



Credenciales. Desesperado, preocupado o lo que sea, el candidato a la alcaldía por el PAN, PAS, PRD y MC, Miguel Ángel Camacho Sánchez, difundió un video para denunciar que algunos encuestadores del PRI le están pidiendo la credencial de elector a los ciudadanos.

No está mal que Camacho Sánchez alerte a la población para evitar “marrullerías electorales”, pero algunos más identifican esas posturas como meros protagonismos, porque en su denuncia no da hechos concretos, casos en que haya sucedido a que alguien se le haya pedido y retenido la credencial de elector.

De ser esto cierto, estaría bien que además de la denuncia pública se formalizara ante las autoridades electorales. ¿Cuándo va a ocurrir esto?



El padrino. ¿Quién apalancó a Jaime Astorga Hernández para asumir la dirección de la clínica del Issste en Los Mochis? En un primer momento muchos creyeron que a Astorga Hernández lo habían colocado ahí para sumarlo al trabajo para hacer ganar a la candidata a alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, pero parece que eso no es así. Dicen que no está en los planes de Astorga Hernández, uno de los líderes del grupo San Blas, meterse para ayudar a Ramos.

Su posición le llegó por el lado del director del Hospital Regional del Issste en Sinaloa, Efrén Encinas Torres. Este es su nuevo “padrino” en su carrera profesional. ¿Y la política? Por el momento, Astorga Hernández está tomando las cosas con calma.



Resta. Por cierto, dicen que la candidata a la alcaldía de El Fuerte, Nubia Ramos, cada día se queda con menos respaldo. Ahora se menciona que el líder de Encima, el senador Daniel Amador, ordenó retirarle el apoyo porque no les dio ninguna posición en el Cabildo en virtud de que las candidaturas a las regidurías, entre propietarios y suplentes, las repartió entre sus más cercanos.

El problema es que no sólo la organización de los maestros está inconforme, lo que parece no quitarle el sueño a Ramos, que aun cuando no inicia su campaña ya está metida en aprietos.



Agarrón. Algunos con gracia, pero otros preocupados, cuentan que el candidato del Panal, PRI y Verde Ecologista a diputado federal, Rubén Félix Hays, acudió ayer a El Carrizo más a hacerla de réferi que a hacer campaña. Lo que pasa es que Félix Hays quedó en el medio del líder social Benjamín Barreras y la candidata suplente a una regiduría Claudia González.

Estos se hicieron de palabras, se dieron un agarrón en pleno tianguis en la plazuela del lugar. Se señala que Benjamín había estado con López Obrador un día antes en la ciudad, pero ayer se arrimó con Félix Hays.

Bueno, el líder social se define por los candidatos. ¿Está bien la reacción de Claudia González? Unos dicen que no porque eso resta.