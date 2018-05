En aprietos. En serios apuros metieron las madres del grupo de las Rastreadoras de El Fuerte dirigidas por Mirna Nereyda Medina Quiñónez al vicefiscal de Justicia en la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, que al manifestarse en la ciudad, en el marco del Día de Las Madres, hicieron un plantón en la dependencia.

Ahí, las rastreadoras le plantearon crear una mesa de trabajo para revisar los expedientes de personas desaparecidas, lo que al funcionario de justicia agarró de sorpresa. Como que no se esperaba esa petición mucho menos que ya en Sinaloa aterrice la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas.

Lo más fácil para Serrano Castelo fue decirles que esos planteamientos se los hará llegar al fiscal general de Justicia, Juan José Ríos Estavillo. Eso sí, se solidarizó con su dolor.



Tira pa’l monte. Aunque muchos ya lo conocen como es, no deja de sorprender la actitud de Martín López Félix, secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Ahome. Y es que ahora se molestó porque se promueve a Los Mochis para que gane el concurso internacional de ciudades sustentables cuando a su juicio se debe de atender el problema de seguridad.

López Félix se montó en su macho cuando le hicieron ver por las redes sociales que son dos cosas distintas y que él es un funcionario que debe de tomar las acciones para mejorar el renglón de seguridad.

Lo extraño es que infirió que prácticamente no lo es. Y cuando le preguntaron sobre el cargo del que tomó protesta, López Félix rehuyó precisar el puesto que ostenta. ¿Qué no lo sabrá?

La actitud del expresidente del Colegio de Abogados “Roberto Pérez Jacobo” refleja que no está contento en el cargo, pero la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué no renuncia? Algunos dicen que lo que quiere es que lo corran para victimizarse. Pues el alcalde Manuel Urquijo Beltrán le puede dar ese gusto.



Decepción. Hablando de abogados, al expresidente del Colegio de Abogados “Ignacio L. Vallarta” Jesús López Leyva le da mucha tristeza el nivel al que cayó la otrora organización de litigantes. Y es que a su consideración con el tiempo ha perdido su calidad de colegio critico, académico y de responsabilidad social.

Y no se anda por las ramas: dice que han desviado el camino. Ahí les hablan a los dirigentes de la organización de los últimos años.

Algunos otros mencionan que estos probaron las mieles del poder, lo que ya se les fue, pero dejaron como herencia una pésima imagen a la organización de abogados.



Capacitación. Los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de Morena en Ahome se están capacitando para presentar su declaración 3 de 3 que se popularizó en este proceso electoral. No quieren cometer errores a la hora de llenar el formato. No sea que no anoten algunas propiedades o algo de valor que tienen y entonces sí los satanizan. Y quien le está dando el curso es nada menos y nada más que el exdirector de Tránsito Municipal en Ahome Arturo Velázquez Benítez. Ya si la riegan es porque de plano.



Importancia. El candidato priista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, y el que va para la diputación local por el Distrito Electoral 03, Jesús Antonio Marcial Liparoli, parece que lograron lo que desde muchos años no se concretaba en el Valle del Carrizo: la unidad de los dos grupos de priistas de esa región agrícola.

Y dicen que eso no fue obra de la casualidad porque se han reunido en múltiples ocasiones para al final sacar el compromiso de trabajo político-electoral para el 1 de julio. Ruelas Echave y Marcial Liparoli, que va por ese distrito, tienen bien claro que esa sindicatura da o quita triunfos.