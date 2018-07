Institucional. Los que vieron ayer al delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano en Sinaloa, Marco Antonio Tordecillas Franco, se admiraron de él porque no mostró ningún signo de congoja por haber perdido la elección para diputado local por el Distrito Electoral 05. Quizás porque ya pasaron días y asimiló que no fue por él por lo que perdieron, sino por el fenómeno López Obrador.

Pero además lo que acotó su estado de ánimo fue que casi de inmediato lo llamaron para que volviera a tomar protesta como delegado de la Sedatu, cargo que había dejado para irse como candidato.

Quiere decir que tiene buena palanca en el gobierno agonizante del presidente Enrique Peña Nieto. Por lo pronto ayer hizo felices a 55 familias ahomenses a quienes les entregó el apoyo para el mejoramiento de sus viviendas.



Decididos. La reacción de los trabajadores de confianza de las dependencias del gobierno municipal no se hizo esperar tras el anuncio del alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de que los iba a correr junto con los funcionarios de primer, segundo y tercer nivel de la administración. Los más preocupados son aquellos que tienen varios años con ese estatus (de confianza), pero dispuestos a acatar la medida siempre y cuando se les liquide conforme a derecho porque no van a permitir un atropello. Y si no es así pues ya se las verán en el propio Palacio Municipal, en donde ya ha habido revueltas en pasadas administraciones porque corren a los trabajadores regateándoles la liquidación.



A juicio. Una vez que el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reveló que Andrés Estrada Orozco será el próximo secretario del Ayuntamiento, algunos priistas se preparan para llevar a juicio a este para expulsarlo de las filas del tricolor. Se habla que va en paquete junto con otros, especialmente los que están más a la vista como la próxima regidora por esa coalición Socorro Calderón Guillén.

Se habla que también el síndico de Higuera de Zaragoza, Gonzalo León Sotelo, podría ser empapelado porque, según en el tricolor, trabajó para Chapman aunque en este caso van a batallar porque este se va a defender. Sin embargo, los priistas que cuestionan la impunidad en el interior esperarán el momento adecuado para hacer los ajustes de cuentas.



Las cuentas. Por si alguien lo dudara, el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, adelantó que entregarán buenos números a los próximos funcionarios de la paramunicipal.

La postura de Suárez Andujo se da en el contexto de que se habla que el regidor independiente Luis Felipe Villegas será su relevo y que llegará con la espada desenvainada. Se dice que Villegas tiene una obsesión por encontrar irregularidades en la paramunicipal, por lo que se irá a la base de los resultados de la auditoría que se practicó en esta administración y que está clasificada como reservada. Incluso, quede o no en la paramunicipal, dicen que Villegas le apuchará a ese tema.



Los frentes. Más allá del entusiasmo de Nubia Ramos Carbajal por su triunfo apretadón el pasado 1 de julio, algunos ven que la alcaldesa de El Fuerte no las va a tener todas consigo en cuanto ¡se entregue ella misma el poder! el 1 de noviembre.

Aparte que no las tiene todas consigo en el interior del tricolor y que la mayoría en el Congreso del Estado es morenista, se le suma el hecho de que Roxana Rubio, hija del exalcalde fortense Eleazar Rubio, va a ser diputada local por el PAN desde donde ya la han cantado que la van a traer marcando el paso. Sólo van a esperar la oportunidad para desbarrancarla. O sea, Ramos Carbajal tiene y tendrá otros frentes de batalla.