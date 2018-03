Malova en el PRI. Desde el 31 de diciembre de 2016, cuando cedió el poder a Quirino Ordaz Coppel en el Congreso del Estado, Mario López Valdez no acudía a un evento político; y desde hace ocho años, en marzo del 2010, cuando anunció que sería postulado por el PAN como candidato a gobernador, en alianza con el PRD, Convergencia y Partido del Trabajo, no asistía a un acto en el PRI; hasta ayer, que acudió de invitado al auditorio Plutarco Elías Calles del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional, a la toma de protesta de José Calzada Rovirosa como dirigente nacional del Movimiento Territorial del tricolor, con quien lo une una amistad que nació cuando ambos fueron senadores.

Malova estuvo sentado en primera fila, en medio del secretario de Salud, José Narro Robles, y Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y a cinco butacas del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.

El exgobernador fue el sinaloense mejor colocado en el auditorio, aunque se le vio serio por momentos, en especial cuando los asistentes aplaudían y vitoreaban al abanderado a la Presidencia, pero cuando saludó a Calzada Rovirosa y a otros priistas, lo hizo de forma efusiva y con una sonrisa. Este regreso de Malova al PRI -a la sede nacional del partido- dio mucho de qué hablar, y envía una señal positiva a los malovistas y al Grupo Trébol, que no le ha ido nada bien en los casi 15 meses de la administración de Ordaz Coppel.



Confirmado. No solo ya quedó claro que Marco Antonio Tordecillas Franco va como candidato a diputado local por el Distrito Electoral 05, sino que hasta ya hay fecha para su registro ante las autoridades electorales. Y no será por el PRI sino por el Partido Nueva Alianza, que le aplicó la misma fórmula que a Mayra Gisela Peñuelas Acuña para ser candidata a diputada local por el Distrito Electoral 03.

Al igual que esta, Tordecillas Franco va a renunciar al PRI y se va a afiliar al Panal para que este lo registre junto con el tricolor y Verde Ecologista, lo que ya está apalabrado. El presidente estatal del Panal, Jaime Valdez, estará el 27 de marzo en el registro. Con el que están en pláticas es con el alcalde de Choix, Lindolfo Reyes Gutiérrez, a quien quieren postular para su reelección.



En ascuas. El que está haciendo changuitos para que la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional avale a Juan Pablo Yamuni como candidato a su reelección como diputado local por el Distrito es su suplente Fausto López Manzanárez.

Si lo hace, Yamuni Robles pedirá licencia al Congreso del Estado el lunes y el martes él entraría a ocupar su silla. Todo es un volado en el PAN porque aún no definen los candidatos a alcaldes y legisladores locales.

Es más, las cosas se complicaron más en el PAN porque van a modificar las candidaturas a alcaldes porque incumplieron la cuota de equidad de género. Cuando no es una cosa es otra en la coalición que forman con el PAS, PRD y MC.



Trillado. ¿Por qué la alcaldesa con licencia y candidata priista a su reelección Nubia Ramos no salió (solo lo hizo en Facebook) en su propia defensa de las acusaciones de desvío de recursos en la carretera a Chinobampo y en el pago a los trabajadores jubilados de la comuna? La que se aprontó para hacerlo por ella es la regidora y candidata priista a diputada local por el Distrito Electoral 01, Maribel Vega Quintero, quien dejó más sospechas de que a la empresa que construye la citada carretera se le trató con algodones.

A esta se le pagó todo el servicio de la obra que debería, con base en el contrato, haber quedado concluida en diciembre pasado, pero ya corre el mes de marzo de 2018 y nada. El argumento de que se le pagó para ejercer los 10 millones de pesos de la obra y no caer en subejercicio es uno muy trillado.