Preparados. Toda la carne al asador le están poniendo los dirigentes estatales de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social para recibir mañana por la tarde en esta ciudad a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Todos los “generales y soldados” de la causa lopezobradorista estuvieron ahí: Raúl Elenes, de Morena; Leobardo Alcántar, del PT, y Alma Patricia Elenes, del PES, quienes dejaron en claro que el evento se llevará a cabo a un lado de la Plazuela 27 de Septiembre.

En días pasados, hubo voces interesadas en crear confusión: se oponían a que el evento fuera ahí por el daño que harían en la plazuela, como si no se hubieran celebrado otros actos multitudinarios. Hasta se corrió la versión de que sería enfrente de un centro comercial en Jiquilpan. Pero no. Ya quedó bien claro que será a un lado de la plazuela. Además, ahora sí estuvieron todos los candidatos, empezando por el candidato a la alcaldía de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman.



En el ojo. Una de las expectativas en el aire es saber qué trato le van a dejar al diputado local panista Roberto Cruz Castro y al regidor independiente Luis Felipe Villegas Castañeda, quienes se sumaron directa o indirectamente al proyecto lopezobradorista. Bueno, si es que acuden al evento, que es lo más seguro que sí. Algunos aseguran que cuando menos a Cruz Castro lo tienen que arropar porque de lo contrario se va a sentir, conociendo su actitud protagónica. El diputado definió que apoyará a Chapman por la alcaldía, aunque no se precisó si eso también abarca a López Obrador para la presidencia. Ya se sabrá.



El cisma. La pesadilla no acaba en el Partido Acción Nacional por el rechazo de los nombramientos de las candidaturas a alcaldes y diputados locales en Sinaloa. Un grupo de panistas interpuso el recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral, por lo que los candidatos, incluso ya registrados ante los consejos municipales y distritales, empezaron a preocuparse de nuevo cuando creían que ya había pasado lo peor.

En realidad, su preocupación no es tanto por lo legal sino por la división interna que crea una mala percepción ante el electorado. Para aminorar esto, el candidato a diputado federal Zenén Xóchihua Enciso y la dirigencia del PAN en Ahome harán una reunión para sumar a la militancia al trabajo electoral.



Desencuentro. Como muchos dentro y fuera de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa dicen que la diputada federal priista con licencia Gloria Himelda Félix Niebla no se explica cómo es que la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña tiene como asesor a Pedro Solano Rojas. Ella vivió en carne propia la actitud del asesor, que la quiso callar en un acto al que acudió en la sede de Mochicahui.

Ahí, en público, Félix Niebla lo “arrebató” y lo pintó de cuerpo completo. Lo menos que le dijo es que era un “engaña bobos”. Esa escena los indígenas la sacan a colación ahora que Ibarra Ceceña cesó a Loreto Coronado como enlace de la institución con las comunidades indígenas porque, según se dice, Solano Rojas creó todas las condiciones para ello.

O sea, Librado Bacasegua, líder estatal de los indígenas, no habla al tanteo cuando describe ante el gobernador Quirino Ordaz Coppel la verdadera personalidad del superasesor, que algunos aseguran que es el verdadero poder en la UAIS.



Otra camiseta. José María Flores Soto regresó como regidor al Cabildo de El Fuerte. No tardó mucho con la licencia porque no logró ninguna candidatura en ninguno de los partidos que lo peleaban. A lo más que llegó es a un acuerdo con Morena, y es coordinador de la campaña de Aureliano Urías, candidato a la alcaldía fortense. Así, Flores Soto arrojó la camiseta del Verde Ecologista y se declaró como regidor independiente. Pidió que no le descuenten ya de la nómina la cuota para el Verde Ecologista.

Sobran los dedos de las manos y los pies para contar a los fortenses que están sorprendidos por el pragmatismo del exsecretario del Ayuntamiento fortense.