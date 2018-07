No que no. El regreso de Nubia Ramos Carbajal a la alcaldía de El Fuerte no fue novedad tras la finta de que Rodolfo Cota terminaría hasta el día último de octubre para que ella volviera a tomar la estafeta el 1 de noviembre tras ganar la elección del pasado 1 de julio.

Se habla que el proceso fue tan desaseado que Ramos Carbajal quedó en evidencia por su apetito de poder tras rendir ayer protesta en el Congreso del Estado. Dicen que es muy posible que la impugnación de su triunfo que realizó el ahora excandidato de Morena, Aureliano Urías, no tenga el resultado que este espera.

Quizás por eso Ramos Carbajal no se preocupa tanto, pero muchos adelantan que su verdadera pesadilla va a empezar cuando se instale el nuevo Congreso del Estado, con mayoría de morenistas. Los que saben de los juegos de poder establecen que para ella las cosas no van a estar tan fáciles porque a la primera que le encuentren los morenistas en el Congreso del Estado, ya sabrá. Incluso, ya en El Fuerte hay apuestas de cuántos meses va a durar Ramos Carbajal en la alcaldía.



Acuerdos. Dicen que el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ya entabló comunicación vía telefónica con el gobernador Quirino Ordaz Coppel en la que acordaron trabajar para bien de los sinaloenses y ahomenses. Lo que trascendió es que independiente de lo que puedan lograr juntos, Chapman va a trabajar por su cuenta para bajar recursos y programas para beneficio de la colectividad de sus representados. Es decir, lo hará vía directa con sus “buenas relaciones” en la Ciudad de México.

También ya quedó claro que el alcalde electo de Ahome va a tomar decisiones propias, como la conformación de su nuevo gabinete, sin tener que pasarlo a aprobación de nadie. Por cierto, ya no hay duda de que Jaime Beltrán, Sergio Leyva, Juan Fierro, Luis Felipe Villegas y Juan Bautista están amarrados para los puestos importantes de la administración chapmista.



Revuelo. Se habla que el cargo de secretario de Desarrollo Económico será para Patricia Coronado, quien mueve los hilos en la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Los Mochis. Muchos dan por hecho que ella va a tener el control de esa dependencia, ya sea que el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, la nombre directamente o a trasmano.

Es decir, que esa responsabilidad recaiga en su esposo Alberto Corvera, quien fue separado como delegado de Gobernación estatal tras un sainete verbal vía face con el secretario del Ayuntamiento, Juan Garibaldi, en pleno proceso electoral.

Corvera tiene el cordón umbilical con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper. Sin embargo, todavía falta que Chapman dé color para ese puesto.



Coordinador. En el Partido Revolucionario Institucional ya se observan los primeros cambios en su forma de conducirse, y terminaron con el hermetismo para dar a conocer los nombramientos.

Ayer se dio a conocer que el grupo parlamentario en el Congreso del Estado para la próxima legislatura será coordinador por Sergio Jacobo Gutiérrez, que -como se lo comentamos ayer- tenía amplias posibilidades de ser el líder de la bancada por la capacidad de interlocución que tiene y la cercanía que tiene con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, que será su hombre de confianza en el Legislativo estatal, que será un contrapeso con el Ejecutivo por la mayoría calificada que tendrán los legisladores de Morena y Partido del Trabajo.

Los priistas ocuparán la Mesa Directiva en el primer año, y tendrán una posición compleja por la poca cantidad de diputados que tendrá, por lo que Jacobo Gutiérrez será puesto a prueba de inmediato.