Gira. Dicen que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, andaba ayer emocionada porque va a tener a nada menos y nada más que al gobernador Quirino Ordaz Coppel. Para que en la visita no haya sorpresas desagradables, ella misma se puso al frente de la organización de los eventos.

Quiérase o no, a Ramos Carbajal le cae de perlas el espaldarazo del gobernador Quirino Ordaz, que pondrá en marcha obras por el orden de los 20 millones de pesos en San Blas, entre ellos el drenaje. Por esto último los bonos del exregidor priista José Luis Lachica van a subir porque es el que en anterior gira le solicitó las obras. En ese entonces, Ordaz Coppel le dio el visto bueno y hoy lo cumplirá.

De aquí se trasladará a El Fuerte para inaugurar la pavimentación de un paquete de calles. Ya se sabrá si la gira no tiene improvistos porque de que Ramos Carbajal tiene adversarios los tiene y son de cuidado porque ahora están en Morena.



Controversia. La paralización de la obra de remodelación de la Zona 30, en el centro de Los Mochis, puso en un predicamento al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Osbaldo López. Se habla que la empresa LM decidió no seguir con los trabajos porque el Gobierno del Estado no les está pagando, por lo que no tienen dinero para cumplir con los trabajadores y los transportistas cuyo secretario del Trabajo de la Alianza de Transportistas de Carga de la CTM, Gerardo Medina Palma, anda que no lo calienta ni el sol porque desde hace tres semanas que no les cae ningún peso por el acarreo de materiales.

El caso subió de tono porque el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal aseguró que la paralización no es por los adeudos, pese a que él mismo confirma que están pendientes de saldar 8 millones de pesos. Sea por deuda o no, el asunto es que la obra se paralizó para coraje de los comerciantes y de los mochitenses.



Al ruedo. Muchos creyeron que era una broma, pero no. La campaña que inició va en serio aunque algunos no le ven un buen puerto. Pero el caso es que Jorge Carreto González, el exlíder de las juventudes priistas en Ahome, levantó la mano para buscar la presidencia del PRI pese a que Aldo Prandini Camarena ya hizo la precisión que su gestión por estatuto dura hasta el 2020.

En todo caso, que va a esperar quiénes quedan en la dirigencia nacional y estatal. Cuando menos ya se definió que Claudia Ruiz Massieu seguirá al frente del liderazgo nacional, lo que algunos descifraron el mensaje de que no hay cambio, de que eso beneficia a los dirigentes que están en los estados y los municipios. Falta saber qué línea va a seguir Carreto González en su periplo por la dirigencia municipal o a las primeras de cambio se va a aplacar o ve que no hay condiciones para ejecutar sus aspiraciones que, dicen, no son nuevas.



Criticón. Se habla que el exsenador panista Joaquín Montaño Yamuni anda muy criticón del secretario de Agricultura estatal, Jesús Valdés Palazuelos, y el delegado de Agricultura federal, Patricio Robles.

Montaño Yamuni les echa en cara que parece que todo su trabajo está basado en ofrecer a los productores pagar los apoyos que están pendientes de ciclos pasados. Es decir, justificar lo injustificable. Quizás el tema lo retomó el expanista porque los funcionarios relacionados con el campo volvieron a ofrecer que este fin de semana van a pagar los apoyos pendientes.

Patricio Robles viene diciendo lo mismo desde hace mucho tiempo y Valdés desde que asumió el cargo después del 1 de julio. Y se habla que eso ya no le gustó a Montaño Yamuni.

Pero da la casualidad que desde el martes pasado ya empezaron a fluir el dinero. Se habla que 126 millones de pesos están cayendo a las cuentas de los productores de maíz y trigo. Ya era hora.