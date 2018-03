Palomeo. José Jaime Montes Salas ya puede dormir tranquilo porque logró que validaran su propuesta de ser el candidato de Morena a la diputación federal por el Distrito Electoral 02 de Ahome.

Ayer le fue notificada esa decisión, por lo que echó las campanas al vuelo creyendo que va a obtener el triunfo en las elecciones del 1 de julio basado en el efecto Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, algunos dentro y fuera de Morena no están tan jubilosos porque estiman que Montes Salas no tiene el arraigo social suficiente como para salir beneficiado de la ola lopezobradorista. Incluso, se le ubica como el artífice de la estrategia que llevó a los líderes del Partido del Trabajo a romper con Morena. De una u otra forma, esto es resta.



Mal augurio. La suerte de Guillermo “Billy” Champan parece que ya fue echada después de crear una percepción de que era el “amarrado” en Morena como candidato a la alcaldía de Ahome. Incluso, también del Partido del Trabajo. Sin embargo, todo el escenario le cambió porque en el PT, dirigido en Ahome por Mario Hilario Flores Leyva, hubo resistencias a su postulación, y a como se vieron ayer las cosas en Morena, se da por un hecho la validación de José Borunda Meléndez como el candidato a la alcaldía ahomense.

Es decir, el círculo duro de Morena en Ahome cerró filas para no dejar en otras manos las candidaturas y en el PT desde mucho antes tenían como su carta fuerte al empresario Felipe Juárez. Pero todavía falta el resultado final.



Operación cicatriz. La celebración del cumpleaños de Saúl Valdez, uno de los operadores del grupo de la m arrobadas en Ahome, sirvió para que los asistentes cruzaran información del ambiente que existe en torno a las aspiraciones de su líder, el candidato al Senado de la República, Mario Zamora Gastélum.

El problema que ven es cómo tenderán los puentes para lograr el respaldo del grupo malovista. La lucha le van a hacer. Dicen que el más adecuado para esa operación cicatriz es Ramón Leyva Solano, líder de los productores del Valle del Carrizo. Por obvias razones, la tarea será difícil, pero no imposible.



Fallas. El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, podrá decir misa de la eficiencia de la paramunicipal en algunos renglones, pero en donde sí están reprobados es el cobro de los recibos del servicio. Si los usuarios son muy poco dados a pagar, las condiciones que viven al ir a uno de los módulos o a las propias cajas centrales de la paramunicipal los motiva a no hacerlo. Y es que duran una eternidad para que les reciban el pago. ¿El motivo? Cuando el sistema no está caído, está superlento. Pena ajena sufren las empleadas con los usuarios.



Llamado. Como que hace falta que el director de Servicios Públicos Municipales de Ahome, Mario Monreal, haga eco del llamado a la eficiencia que les hizo el alcalde Manuel Urquijo en la reciente reunión de gabinete. Y es que el servicio de recolección de basura deja mucho que desear en algunos sectores de la ciudad, como es el fraccionamiento Álamos Country. Tienen días sin el servicio.



En acción. Nuevos aires soplan en la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Carrizo con la llegada del nuevo director Fernando Valenzuela Escoboza que de inmediato puso en marcha un programa de actualización en agronomía y agronegocios. Como parte de esto ayer se llevó a cabo la conferencia “Insectos plaga del cultivo de trigo y sus medidas de control”, lo que es de provecho para los productores en virtud de que tienen establecido ese cultivo. Con razón los productores querían a alguien dirigiendo la institución educativa con más tablas. Y pues el rector de la UAS Juan Eulogio Guerra lo entendió.