Van de frente. No hay vuelta de hoja: ni Felipe Juárez declina su candidatura a diputado local por el Distrito Electoral 03 por el Partido del Trabajo para sumarse a Juan Ramón Torres, candidato por esa misma posición por Morena, ni viceversa. Es decir, cada quien va a llegar por su lado a las urnas el próximo 1 de julio, pese a que para las otras posiciones en juego en este proceso electoral van en coalición. Así, la inquietud de no pocos de que Juárez y Torres se pusieran de acuerdo para que uno declinara para sumarse al otro no tiene viabilidad porque cada quien ya anda en lo suyo. La hipótesis de que las posibilidades de triunfo se les disminuye se va a saber el día de la elección, pero por adelantado se habla que de llegar cada quien por su lado va a dividir el voto y eso le va a favorecer al candidato priista Jesús Antonio Marcial Liparoli.



Operación cinito. Si algún candidato a regidor priista en Ahome está más que interesado en ganar la elección es sin lugar a dudas Deysi Judith Ayala Valenzuela. Y es que trae un activismo en las comunidades del municipio como pocos en este tiempo de intercampaña que le puede empedrar el camino para su reelección, al igual que al que encabeza la planilla Álvaro Ruelas Echave. Ayala Valenzuela está llevando películas de cine a los pueblos, sobre todo en el Distrito Electoral 03. La acción la coordina con los presidentes de los subcomités del PRI en las sindicaturas, lo que infiere que van por el voto duro del tricolor. Por algo se fijaron en Ayala Valenzuela y no sólo por ser “apadrinada” por el exalcalde Arturo Duarte García.



Amor propio. Al enterarse de las posturas del presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Carlos Ramón Lizárraga Corrales, y del candidato a diputado federal Zenén Xóchihua Enciso, se habla que el exdiputado local panista Wlfrido Ruiz se convenció más de que irse a apoyar los candidatos de Morena en estas elecciones fue su mejor decisión. Y le entrará con más ganas porque le movieron “el amor propio”.

Parece que Lizárraga Corrales ni Xóchihua Enciso no se dan cuenta que están en plena campaña. Este último quizás no cree en nadie porque hay versiones que su posicionamiento en electorado es aceptable y que le está dando la pelea a su contrincante del PRI, Panal y Verde Ecologista, Rubén Félix Hays. ¿Y Jaime Montes, de Morena? Supuestamente no es de riesgo, a lo que este y sus seguidores desdeñan porque creen que con el efecto de Andrés Manuel López Obrador van a dar la sorpresa. ¿Y la suma de liderazgos locales?



Exigente. A la que se le vio que viene con todo es a Karina Rosaura Bernal Ibarra, quien ayer tomó protesta como regidora en lugar de Célida Vega Castro, quien pidió licencia de manera indefinida para buscar su reelección. De hecho, se dice que desde que Vega Castro se separó de esa responsabilidad Bernal Ibarra ya andaba pidiendo explicaciones de los movimientos de la administración municipal. Si eso hacía cuando aún no entraba como regidora propietaria, ya algunos funcionarios se están imaginando la actitud que va a tomar de aquí para adelante. ¿La irá a controlar el coordinador de regidores priistas, Rodolfo Cota?



Mareo. Dicen que el que ya se siente alcalde de Choix es Omar Gil Santini, candidato a esa posición por la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. ¿Mareo? Va para allá si es que no controla sus emociones al recibir el respaldo de “todo mundo” a menos de un mes de que inicie su campaña formal. Es cierto que exalcaldes, líderes y operadores priistas, al igual que panistas, se le han sumando a sus aspiraciones tras ser desplazado de un plumazo como candidato del tricolor para dársela a Lindolfo Reyes, pero una cosa es el ambiente y otra cosa es que esos respaldos se reflejen en votos en las urnas.