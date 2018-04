Desaseo. Un verdadero desorden se registró en el proceso de elección de los candidatos a diputados locales en Ahome de la coalición de Morena-Partido del Trabajo y Encuentro Social. Con razón, la excoordinadora del Cobaes en la zona norte Socorro Calderón Guillén abandonó el barco en las primeras de cambio. Se las olió.

Por su parte, el empresario Felipe Juárez se sostuvo en el proyecto, pero ayer quedó desconcertado. Primero estaba en la jugada por la alcaldía por el Partido del Trabajo, a quien le correspondía esa posición dentro de la coalición, pero después lo cambiaron a la diputación local por el Distrito Electoral 03. Sin embargo, al final lo desplazaron. Ni en una ni en otra quedó.

Ayer se dio la lista oficial de los candidatos: por el Distrito 02 va Jesús Palestino; en el 03 va Juan Ramón Torres Navarro; en el 04 Rosa Inés López Castro y en el 05 Cecilia Covarrubias González. Nomás falta ahora que le digan a Juárez que va como regidor para al último borrarlo de un plumazo.



El operador. Cuando el priista Álvaro Ruelas Echave pidió licencia para separarse como alcalde de Ahome para ir por su reelección, muchos estimaron que era cuestión de tiempo para que su gente cercana dejara sus posiciones para incorporarse a su proyecto.

Ayer salió a relucir que uno de ellos, uno de sus más cercanos, Raúl Cota Murillo, renunció como jefe de la oficina de la Presidencia municipal. Dicen que el actual alcalde Manuel Urquijo ya estaba preparado con su relevo. Se trata de Paulina Ayala Valenzuela. ¿Quién o quiénes más seguirán los pasos de Cota Murillo? Se dice que el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Garibaldi, es uno de los que se quedarán hasta el final y es posible que le siga de frente si Ruelas Echave gana la elección.



Sin sosiego. José María Flores Soto no se quiso quedar atrás de sus compañeras en el Cabildo de El Fuerte Maribel Vega Quintero y Célida Vega Castro. Así como ellas, Flores Soto pidió licencia, por lo que su suplente Martín Peraza, exdirigente del sector popular del Partido Revolucionario Institucional, está más que puesto para tomar protesta en su lugar.

De hecho, en este proceso sí que a los suplentes les hizo justicia la Revolución. Cuando menos eso es lo que le dicen a Daniel Barrozo Castro, quien entra por Vega Quintero, y Nubia Neyoy por Vega Castro.

Dicen que a Flores Soto, regidor por el Verde Ecologista, del grupo del exalcalde Marco Vinicio Galaviz, le cayó de última hora la propuesta de ir de nuevo por la alcaldía, ya que la solicitud de la licencia la pidió por correo electrónico. No se supo la fecha de la misma ni por cuál partido irá ahora por la presidencia municipal.



Privilegios. Dicen que Alma Flores Verduzco trae una sonrisa de oreja a oreja. Si los fortenses ya la miraban revivida como directora de Turismo del Ayuntamiento de El Fuerte, ahora que tomó protesta como diputada local por el Distrito Electoral 01, en lugar de Gloria González Burboa, quien dejó la curul para su reelección, pero por el Distrito Electoral 04 y no por el PRI sino por el PAN-PAS-PRD y MC, la ven superentusiasmada. Pues como no si en estos tres meses va a saborear los privilegios del Congreso del Estado, en el que reciben percepciones económicas hasta para tirar para arriba. Los fortenses aducen que se sacó la lotería sin comprar cachito.



Amarrados. Por “convencimiento”, Lindolfo Reyes y Marco Antonio Tordecillas parece que van a afiliarse al Partido Nueva Alianza para ir por la reelección a la alcaldía de Choix y por la diputación por el Distrito Electoral 05 de Ahome. Dicen que Jaime Valdez, presidente del Panal en Sinaloa, no batalló mucho para convencerlos, aunque Reyes se resistió en un primer momento.