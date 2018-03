Estaba visto. Más que calmar los ánimos, la resolución del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de rechazar las propuestas de candidatos a alcaldes y diputados envalentonó más a los panistas.

Por ejemplo, en Ahome ya los inconformes le pusieron la vista al presidente del blanquiazul en Sinaloa, Sebastián Zamudio, a quien le están pidiendo que deje el liderazgo por avalar las candidaturas “ilegales”, como las calificó la dirigencia nacional.

Es más, están pidiendo que los que fueron propuestos como candidatos en primer lugar de las ternas, como Miguel Ángel Camacho para alcalde y Zenén Xóchihua como diputado federal, no participen en el proceso democrático que exigen para la elección de sus abanderados. Se habla que uno de los actores disidentes, Alfredo Menchaca, anda más engallado porque le dieron la razón.



Carnada. El regidor Miguel Ángel Camacho tratará de salvarse de la quema en el PAN en donde algunos panistas no lo quieren como candidato a alcalde de Ahome. Se habla que la estrategia que seguirá, así como del diputado local Zenén Xóchihua, es “poner de carnada” a Horacio Álvarez, a quien las huestes panistas no quiere como candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03.

Es decir, cayendo esa ficha, además de limpiar la lista a candidatos a regidores, calculan que las aguas en el albiazul regresarán a su cauce. Hoy se sabrá el rumbo que tome el caso que de todas formas deja en muy mala posición al PAN de cara a las elecciones del 1 de julio. Y es que si no ocurre otra cosa hay cónclave panista.



Gira. Una vez entronizado como líder de los jóvenes priistas en Sinaloa, Gerardo Vargas Torres, hijo del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, se prepara para recorrer los municipios de la entidad. De seguro le van a salir muchos jóvenes con aspiraciones a regidores. ¿Se irá a fajar Vargas Torres por conseguir posiciones para su sector?



El amarre. El empresario Felipe Juárez fue por la bendición a la Ciudad de México en el camino a la alcaldía de Ahome una vez que el Partido del Trabajo abandonó la coalición con Morena y Encuentro Social en Sinaloa. Juárez acudió a las oficinas centrales del PT para presentarse con los dirigentes nacionales en acuerdo con el líder local Mario Hilario Flores Leyva. De hecho, es el cabildeo para amarrar bien la candidatura si es que siguen solos en la elección en Sinaloa.



Lo que faltaba. El director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ulises Astorga, está dispuesto a echar otra palada de tierra para sepultar en estas elecciones a las candidatas del Partido Revolucionario Institucional en El Fuerte, Nubia Ramos y Maribel Vega.

A la renuncia de Leonardo Vega a la presidencia del tricolor, a las pugnas entre los equipos de las propias candidatas, a las presiones de líderes por obtener un espacio en la planilla de regidores, se sumó ayer la del grupo de operadores que apoya a Ulises Astorga, que quiere que lo tomen en cuenta.

Y se supone que es para regidor porque es lo único que queda por definir. Ayer el grupo se reunió en el centro recreativo La Galera, en donde exigieron una posición para Astorga porque de lo contrario se irán a otro partido político en estas elecciones.

Por si fuera poco, dicen que ya hay acercamiento con líderes de otros institutos políticos. Échense ese trompo a la uña.