En veremos. Dicen que a Cecilia Hernández Flores se le ha visto muy nerviosa porque aún no tiene asegurada la candidatura priista para su reelección como síndica procuradora del Ayuntamiento de Ahome.

Independiente de que su cordón umbilical venga del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, se habla que hay resistencia entre los priistas que ven que ya demostró que no cuenta con el perfil para seguir en tal responsabilidad.

Y es que a las primeras de cambio se dobla ante la presión de la oposición, que ya le tomó la medida. Hernández Flores sí quiere repetir y es posible que su padrino la empuje para tal fin en la categoría de cuota de poder. Pero parece que no va a estar tan fácil.



Excepción. Roberto Félix es el único líder cenecista de Ahome que encabeza la manifestación de los productores de frijol para que los bodegueros les paguen la producción en 16 mil 250 pesos por tonelada, como fue el acuerdo al que llegaron con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Félix está con lo productores en la caseta de San Miguel Zapotitlán, pero no lo acompaña ningún otro líder de su sector sino que está en la lucha con Baltazar Valdez Armentía, excandidato a la diputación local del Partido Acción Nacional por el Distrito Electoral 03.

¿Y el presidente del Comité Municipal Campesino número 5 de Ahome, Martín Castro? Bien gracias. Castro y los otros líderes ni se inmutan de la embestida de los policías a los productores porque desde “arriba” les ordenaron que no se metieran. Y fueron muy entendidos.



Airado. Como en feria le ha ido al líder de los trigueros del Valle del Carrizo, Manuel Hernández López, tras haber llegado al estadio de beisbol municipal reclamando, dicen, en forma prepotente que se le haya permitido jugar ahí a unos equipos de tercera fuerza. Muchos le echan en cara esa actitud y le recuerdan que el estadio no es de su propiedad y que el sexenio malovista ya se acabó.

Es seguro que Hernández López quiera el estadio exclusivo para el equipo de beisbol Trigueros de El Carrizo, al que le han sacado jugo. Sin embargo, los otros equipos ¿tienen o no tienen derecho a usar esa infraestructura que se hizo con recursos públicos? Evidentemente que para Hernández López no lo tienen.



Por fin. Lo que debería haber hecho desde hace mucho tiempo, no por lo legal sino por lo ético, lo hizo ayer. Maribel Vega Quintero pidió licencia como regidora para irse a buscar la diputación local por el Distrito Electoral 01. Y le adornaron su salida: fue la oradora oficial del acto de conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

¿Si hubiera estado Nubia Ramos como alcaldesa eso hubiera sido posible? Muchos lo dudan. Lo cierto es que Vega Quintero no se apartó de la política de casi todos los priistas: aprovechar el cargo público para promocionarse. Incluso, ya siendo candidata oficial no se había separado de regidora.



Debajo de la manga. Se habla que Rosa María Martínez Cañedo será la candidata a la alcaldía de El Fuerte por el Partido Sinaloense, dejando regados en el camino a Milton Ayala, Isidoro Armenta y Daniel Valdez. Con esto parece despejarse la duda de quién sería la abanderada de la coalición de este partido con el PAN, PRD y MC. Dicen que Ayala, director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Políticas de la UAS en Los Mochis, ya se dio porque ya lo enteraron de quién sería la candidata.

Así, se señala que Fortunato y Alejandro Ruiz Martínez, en alianza con José Alberto Cázarez, presidente del PAS en El Fuerte, ganaron la careada también al regidor Alfredo Ayala, que apuntalaba a su esposa para esa posición. Es cuestión de horas para que se oficialice la candidatura. Bueno, si es que no cambian de parecer de última hora.