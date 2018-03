Improvisación. Cuidadoso para no cometer algún error, el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, estaba listo con su “acordeón” para emitir su mensaje en el acto de entrega de viviendas ecológicas a beneficiados en Los Mochis. Sin embargo, la sugerencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que no leyera el discurso y dijera lo que le saliera en forma natural, levantó un murmullo entre los asistentes y lo descontroló, pero Urquijo Beltrán se recuperó para luego dar su mensaje sin tropiezos. No se esperaba esa prueba. El alcalde tendrá que improvisar más seguido para que no lo agarren fuera de base.



Emigración azul. Por más que se quiera minimizar, la rebelión de panistas en Ahome, El Fuerte y Choix no tiene para cuándo parar ante la inminente designación de los candidatos a alcaldes y diputados locales. Por ejemplo, en Ahome ya quedó de manifiesto que un grupo de panistas, entre ellos José Luis Jáuregui, iniciaron un acercamiento con el candidato priista a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, inconformes por la virtual candidatura del PAN a la alcaldía de Miguel Ángel Camacho y a diputado federal de Zenén Xóchihua Enciso.

Se habla que este grupo de panistas no es el único, sino que la emigración de panistas hacia el proyecto ruelista seguirá de motu proprio. Es decir, sin padrinazgo de nadie. La relación la están tejiendo directa con Ruelas Echave.

Quizás por ello, para contener un mayor daño, se señala que en las próximas horas la cúpula panista se habrá de reunir con lo más granado del albiazul para limar asperezas. Y es que las cosas cada vez se calientan más, ya que la cereza del pastel de la inconformidad azul lo constituye el hecho de que se menciona que la mamá del regidor Yoshio Vargas va en la planilla de regidores con Camacho Sánchez.



El gusanito. Al que le entró el gusanito para aparecer en la lista de candidatos a regidores priistas del Cabildo es al presidente del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, Aldo Prandini, quien anduvo muy activo en los eventos del Día Internacional de la Mujer. Ayer empezó a correr la versión de que Prandini no sólo quiere ser regidor sino se le suma su intención de ser el coordinador de la bancada de regidores priistas. Esto no sería novedad porque es una tradición en el partido, pero lo que le hace ruido a Prandini es que había dicho cuando tomó las riendas de la dirigencia que no buscaría una candidatura. ¿O sigue con esa misma postura?



Desatinos. Ante la preocupación de la conferencista Clara Jusidman, invitada por el Instituto Municipal de las Mujeres en Ahome, por ver una telaraña en la pantalla de la computadora que le prestaron, la directora de la dependencia, Nora Alicia Arellano Chávez, preguntó a una de sus colaboradoras sobre eso y esta le respondió, delante de todo el público, que la laptop estaba quebrada. Ante esto, Arellano salió al paso con que el instituto tiene un bajo presupuesto y no pudieron llevar un mejor equipo. Cuando confesó esto, la funcionaria del Inmujeres cayó en cuenta que fue inapropiado ese comentario y entre risas adelantó que eso le iba a merecer aparecer en esta columna. Y como que Arellano Chávez no traía tino en el festejo del Día Internacional de la Mujer, porque también hizo alusión que para celebrar este día se había puesto unos aretes artesales. Ni al caso.



Equipo. Miguel Ángel Orduño se perfilaba ayer para ser el coordinador de la campaña del virtual candidato a diputado federal por Ahome, Rubén Félix Hays, por la coalición PRI-Panal-Verde Ecologista. De hecho, Félix Hays convocó a conferencia de prensa hoy para dar a conocer su equipo de campaña en la que, según trascendió, aparecen unos que son “entrones y entronas” que incluso ya le pusieron marca personal al candidato de Morena a esa misma posición, José Jaime Montes, que se la lleva en dos conocidos restaurantes tomando café y componiendo el mundo junto con otros de los suyos. Dicen que Félix Hays y su gente van con todo.