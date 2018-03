Apuesta. Dicen que la secretaria de Planeación del Movimiento Territorial del PRI en Sinaloa, Dulce Ruiz Castro, no descansa para rendir buenas cuentas a su líder, la diputada federal Gloria Himelda Félix, quien asumió la coordinación de la campaña en el Distrito Electoral 03 federal para sacar adelante a la candidata Mayra Gisela Peñuelas.

Ruiz Castro está metida en todos los municipios, pero en especial en el de Ahome, su tierra, y enfocó sus baterías en el territorio de Gloria Himelda para no quedar mal el 1 de julio. De hecho, en el PRI estatal y en los municipios le están apostando a este sector porque en los otros, sobre todo en el obrero y campesino, no se ve claro.



Con la misma tijera. A confesión de parte, Cecilia Hernández Flores debería de haber pedido licencia como síndica procuradora de la comuna ahomense para buscar su reelección. Bueno, primero la candidatura priista para ir en fórmula con el candidato del tricolor a la alcaldía Álvaro Ruelas Echave. Pero no. Pese a que ya reconoció que sí va por su reelección, no abandona el cargo con el cuento de que la ley no la obliga.

Es lo mismo que aducen los otros de su partido y los regidores de oposición, sobre todo el panista Miguel Ángel Camacho. Lo que pasa es que mientras se llega la hora legal, ellos siguen cobrando su decoroso sueldo para seguir promocionándose. Saben que no es la misma con el cargo y sus recursos que sin ellos. Y hablan de ética política como si se la aplicaran para sí.



El resultado. La que dicen que no va para su reelección, aunque moviera cielo, mar y tierra, es la regidora priista Julia Pérez Carrizoza. Su futuro político parece estar sujeto a los resultados que dé en este proceso electoral. Muchos la consideran una eficaz operadora, la que controla los liderazgos femeninos y uno que otro masculino priista en las colonias de la ciudad, pero también se sabe que no da un paso sin huarache.

Descartada para su reelección, dicen que Pérez Carrizoza le tira a sustituir a María de Jesús Castro como directora de Participación Ciudadana, lo que va a estar en chino que también lo consiga porque es muy poco probable que la quiten. Sin embargo, con base en los números que salgan del 1 de julio podría negociar alguna otra posición y es muy probable que continúe en el carro de la Revolución.



Apagado. Así como se prendió, se apagó el regidor independiente en Ahome Luis Felipe Villegas, quien aspira a la candidatura de la coalición del PAN, PAS, PRD y MC a diputado local por el Distrito Electoral 03. Su carta de presentación fue la candidatura ciudadana y su trabajo en el Cabildo ahomense, pero al parecer eso no convenció a los líderes de los partidos que componen esa coalición porque se habla que le vieron la marca del trébol, la del priista Gerardo Vargas Landeros, exsecretario general de Gobierno.

Se menciona que esto pesó tanto que en lugar de Luis Felipe Villegas optaron por el regidor Horacio Álvarez, que lo mismo se la juega con el PRI, con el PAN o con Nueva Alianza. Dicen que eso es lo que más le duele a Villegas. Sin embargo, en esa coalición no se ha dado la última palabra en la candidatura a la alcaldía, regidores y diputaciones locales.



Calambre. Un bombazo le tiraron a la alcaldesa con licencia y candidata priista a la alcaldía fortense Nubia Ramos. El presidente del patronato de la carretera a Chinobampo, Miguel Ceceña Ruelas, y los regidores de oposición José María Flores y Alfredo Ayala presentaron una demanda penal en su contra por el desvío de 10 millones de pesos para la obra carretera y otros 15 millones de pesos de los recursos para la liquidación de los trabajadores jubilados, pero que no se sabe dónde quedaron. Son los tiempos.