Camaleón. El que parece más candidato que operador de los candidatos priistas es Ernesto García Cota, ya que anda a todo lo que da en la geografía ahomense, sobre todo en las sindicaturas. Quienes lo conocen comentan que no lo hace de gratis. De hecho, se menciona que quiere una regiduría, pero a como se ve, es difícil que lo consiga. Ya se le hace estar en el gabinete de Álvaro Ruelas Echave si este gana las elecciones.

Sin embargo, algunos priistas lo miran con recelo porque no descartan que de un momento a otro se cambie de bando si es que lleva una mejor ganancia. El último registro es que abandonó el barco de Bernardino Antelo Esper cuando no logró ser el candidato priista a la alcaldía. Rápido cambió de marca.



En su papel. Como que los dirigentes del Partido Nueva Alianza agarraron aviada como nunca desde que hacen alianza con el Partido Revolucionario Institucional. Tras lograr que Rubén Félix Hays sea el candidato a diputado federal por Ahome y defender la posición de diputado local que les corresponde por el Distrito 05 para uno de los suyos, Juan Antonio Zavala Parra, ya que se las quieren arrebatar para el priista Marco Antonio Tordecillas, ahora están empecinados en meter candidatos a regidores. Una posición en la planilla la quieren para el presidente del Panal en Ahome, Ángel Javier Lozano. Y dicen que van con todo para lograrlo.



Se van. Las cosas no pintan nada bien en Morena de Ahome, ya que quienes controlan el partido están empecinados en quedarse con las candidaturas así se queden solos. Ya se fueron los del Partido del Trabajo porque no les respetaron las posiciones fijadas para llegar a la coalición y ayer el líder de Mexicanos con Derecho del Valle del Carrizo, Raúl Rivera Molina, les tiró la toalla porque no lo tomaron en cuenta en la repartición de las candidaturas.

Sin embargo, los dirigentes de Morena en Ahome, José Jaime Montes y José Borunda, ni sudan ni se acongojan: el primero es ya candidato a diputado federal y el segundo prácticamente tiene la de alcalde porque es el único que se registró.



Ya pronto. Dicen que ya se le hace una eternidad al expresidente del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo Cecilio Gámez Portillo que llegue el momento de que le tomen protesta como diputado local en sustitución de Jesús Antonio Marcial Liparoli, quien deja la curul para ir como candidato priista para su reelección por el Distrito Electoral 03. Pero cuando menos ya tiene una fecha: el 27 del presente mes.

Ese día la Comisión Permanente del Congreso del Estado validará la solicitud de los diputados locales que se van y se le tomará protesta a los suplentes. No se sabe hasta cuándo le dará el gusto de cobrar su dieta y pavonearse de que es diputado local porque Marcial Liparoli no ha dicho de que si gana o pierda regresa o no al Congreso estatal. Lo cierto es que el exlíder cenecista le seguirá los pasos a Ramón Leya Solano, quien ya fue diputado local al entrar por Mario Zamora cuando hace unos años dejó la curul para buscar la alcaldía.



Riesgoso. Muchos no se explican cómo que es que el líder estatal del PRI, Carlos Gandarilla, designó como delegado especial del tricolor en El Fuerte a Mario Arturo Ruiz Soto si también es el director del Icatsin en Los Mochis, posición que se sepa no ha dejado. Nadie le quita sus derechos partidistas, pero muy pocos ven bien que siendo funcionario se meta de lleno en la campaña electoral.