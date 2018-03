Corte de cabezas. Lo que no quiso hacer Guillermo Haro Millán como director de Vialidad y Transportes en Sinaloa sí lo hizo Octavio Ruiz Fonseca en cuanto lo sustituyó: Erick Flores fue suspendido como jefe del departamento jurídico de la delegación de la dependencia en la zona norte para ser sometido a una investigación por casos de corrupción. Incluso, se dice que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox, dejó de cobrar como asesor de la dependencia.

Este era el que tenía cegado a Haro Millán que pese a las denuncias de corrupción maniobró para defenderlo y por ende a Érick Flores, quien era el que mandaba por encima del propio delegado Hugo Leal Sañudo.

Sin embargo, la situación llegó a un punto en que Haro Millán no se pudo sostener y su relevo, Octavio Ruiz Fonseca, cortó por lo sano. Y al delegado de Vialidad y Transportes, Hugo Leal Sañudo, le quitaron una lápida de encima. Pese a que se maneja que Flores fue suspendido, se habla que ya no regresa y quién sabe cómo le vaya en la investigación que está abierta.



Incompletos. El que le metió turbo para completar la estructura electoral en esta elección es el presidente del Partido Independiente de Sinaloa en Ahome, Antonio García. Al que sea le ofrece que se sume a su proyecto político. No es para menos porque se habla que sólo tiene el 50% de la estructura para llegar al 1 de julio.

Si bien es cierto que es un partido nuevo, no han tenido el arrastre que esperaban en Ahome por el perfil de candidatos que traen. Por ejemplo, Daniel Humberto Ibarra va como candidato a alcalde de Ahome.



Realizado. Fue cuestión que se registrara ante las autoridades electorales por la coalición del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista como candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 02, para que Rubén Félix Hays se moviera con más soltura. Trae un despliegue inusitado en las redes sociales que cualquier otro aspirante a un cargo de elección popular en este año.

Realizado se le ve en unas fotos con el candidato presidencial priista José Antonio Meade y mucho más otra con el presidente nacional de Nueva Alianza, Luis Castro Obregón. Y la que se convirtió de la noche a la mañana en panalista, Mayra Gisela Peñuelas, con la que toma un curso de candidatos del Panal en la Ciudad de México.



Opciones. Si la dirigencia priista creyó que Omar Gil Santini se iba a quedar con las manos cruzadas tras que le quitaran la candidatura a la alcaldía de Choix para dársela a Lindolfo Reyes Gutiérrez, quien está por dejar la alcaldía para ir por su reelección, se van a llevar un fiasco. Gil Santini se engalló.

Por orgullo propio, por el respaldo que ha tenido de los priistas que no quieren a Reyes Gutiérrez como su candidato, o por lo que sea, pero está buscando otras opciones para participar en estas elecciones. Con los tiempos encima, Gil Santini sorprendió a propios y extraños al acercarse con los líderes del Partido del Trabajo.

Dicen que buscó a Mario Hilario Flores Leyva, coordinador de ese partido en la zona norte de Sinaloa, para mostrarle su interés de que lo respalden. Que lo hagan su candidato. En eso están. Gil Santini podría capitalizar la inconformidad panista y priista.



Lista. Los priistas de El Fuerte se quedaron helados ante los posibles candidatos a las regidurías. El oficial mayor de la comuna, Luis Miguel Torres, iría como síndico procurador, y de regidores se menciona a líder de los ganaderos, Bismark Orduño; el director de Acción Social, Román Padilla; Marco Robles, quien iría por su reelección; Ixe Acosta Salas y Ana Laura Flores Estrella. Es la viva imagen de la cuota de poder.