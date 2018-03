Concesión priista. Dicen que la lista de candidatos a regidores priistas en Ahome ya está planchada. A ningún grupo dejan sentido. Se puede decir que hay limpia completa, salvo la reelección de Gabriel Vargas Landeros, como una concesión al exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros.

Y si querían amarrar el respaldo del diputado federal con licencia y vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, ya dieron el primer paso: va uno de sus operadores más cercanos, César Gerardo Lugo.

Y por si fuera poco, del grupo de las m arrobada, de Mario Zamora Gastélum, candidato a senador, no va el líder cenecista del Valle del Carrizo, Ramón Leyva Solano, sino la secretaria general del tricolor, Laura Gálvez.

Sin embargo, esa región agrícola tendrá su representante. Se trata de Ángel Gómez Salazar, del grupo del exalcalde Esteban Valenzuela García. ¿Cómo van a reaccionar los priistas ante los primeros informes de los que van a Cabildo? Faltan de amarrar tres espacios.



Como pavorreal. El más saludado ayer en la reunión en San Miguel Zapotitlán de actores del sector cenecista fue Cecilio Gámez Portillo, expresidente del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo.

A la casa de Cristóbal Robles llegó Gámez Portillo con un semblante muy diferente a la que traía en días pasados. Lo que pasa es que este ya se siente diputado local y sus compañeros de grupo ya lo tratan como tal al definirse que va a tomar la curul de Jesús Antonio Marcial Liparoli el 27 de marzo, fecha en que le harán efectiva la licencia en el Congreso del Estado para ir por su reelección por el Distrito Electoral 03. Así, Gámez Portillo ya no va a patear el pesebre priista. Ya se da por bien pagado.



El amarre. Como pez en el agua se mueve Joel Godoy Corrales como coordinador de asesores del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox. No se despega de él en el recorrido que iniciaron ambos y el abogado Ricardo de la Luz Félix Tapia por los municipios de Sinaloa para informar a sus agremiados de los trabajos que realizan.

De hecho, ya tienen su acta constitutiva, el registro ante las diferentes autoridades y están por hacerlo ante la Secretaría de Hacienda. Ahora están encabezando las demandas de sus agremiados, como en Guasave, donde exigieron el establecimiento de un Centro de Justicia Penal.



La visita. El presidente de la Red de Jóvenes por México en Sinaloa, Gerardo Vargas Torres, inició su periplo por los municipios de la entidad. Ya estuvo en El Fuerte, con quienes lo acompañan en su liderazgo. En la colonial ciudad se reunió con Nubia Ramos Carbajal y Maribel Vega Quintero, candidatas a alcalde y diputada local, que, dicen algunos, disfrazaron con maestría que no tienen ninguna rivalidad. Es más, se habla que Ramos Carbajal ya es otra, más accesible, más humilde. Como no, pues si ahora anda en campaña. Cuando menos Vargas Torres logró que Ramos Carbajal y Vega Quintero estuvieran juntas.



Signos de los tiempos. Una nueva organización surgió en el Valle del Carrizo. Se trata de la Asociación de Jóvenes Profesionistas del Valle del Carrizo, un proyecto que estuvo a punto de posponerse para que no se malinterpretara en el tiempo electoral que se vive en Sinaloa. Sin embargo, su nacimiento era impostergable.

Así, Edith Yadira Gutiérrez Gutiérrez es la primera presidenta; Dora Alicia Villalobos Lazcano la vicepresidenta y María Teresa Duarte Cota directora de Enlace Institucional, entre otras. El objetivo es apoyar en su capacitación a los miembros de la organización, gestionar apoyos para maestrías y doctorados y realizar labor social. Pronto se va a saber si le entran o no a la tarea electoral.