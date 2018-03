El informe. Se habla que con todo gusto aceptó el secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Enrique Villa Rivera, la invitación que le hizo la rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, María Guadalupe Ibarra Ceceña, a su primer informe de labores que lo rendirá el 27 de abril próximo.

Es más, en un evento en el que se encontraron en Badiraguato, Villa Rivera tuvo un trato amable con Ibarra Ceceña, lo que despeja la duda sobre si había un distanciamiento o no entre ambos funcionarios. Pero ya salió a relucir que en realidad los que se molestaron por la postura que tuvo Ibarra Ceceña ante las irregularidades que le fueron heredadas, fueron funcionarios de la SEPyC, colaboradores cercanos de Villa Rivera.

¿Qué irá a informar la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña?. ¿Irá a tocar el desastre que encontró al asumir la responsabilidad?. Algunos dicen que está obligada aunque a algunos no les guste.



Triunfalismo. Con una sonrisa de oreja a oreja han visto al exalcalde de Ahome Zenén Xóchihua Enciso, tras su ratificación como candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal por el Distrito Electoral 02. Era obvio. Siempre se llevó su calambre cuando se reveló que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN había rechazado las candidaturas propuestas por la Comisión Permanente del blanquiazul en Sinaloa.

Sin embargo, en el paquete no era su caso, pero como no sabía, no podía ocultar su preocupación. Pero aclarada el agua, ahora su triunfalismo es desbordado porque considera que Rubén Félix Hays, candidato de la coalición PRI, Panal y Verde Ecologista, no es pieza para él. Lo mismo dice Félix Hays. Son los primeros escarceos de la lucha que se avecina.



Relevos. La desbandada de candidatos que se tenía no parece haberle preocupado al presidente del Partido del Trabajo en Ahome, Mario Hilario Flores Leyva. Lo de la excoordinadora del Cobaes en la zona norte Socorro Calderón Guillén es un hecho de que se va cuando según ya estaba amarrada como candidata a diputada local por el Distrito Electoral 05 de Ahome.

Lo de José Antonio Velarde, secretario de Comercialización del Comité Municipal Campesino número 5, está en veremos. Velarde está entre la espada y la pared. La dirigencia cenecista y priista lo presiona para que no se vaya como candidato a diputado local por el Distrito Electoral 03, posición que ya aceptó ante la dirigencia petista. Sin embargo, se habla que para cualquier escenario Flores Leyva está preparado. De hecho, el presidente estatal del partido, Leobardo Alcántara, ya define bien a bien quiénes van para una u otra posición, incluida la de alcalde. Eso queda para el miércoles, según trascendió.



Intranquilo. A quien no lo calienta ni el sol es a Omar Gil Santini que ya incluso actuaba como candidato de la coalición PRI-Panal-Verde Ecologista para la alcaldía de Choix. Y es que la versión de que el alcalde del alteño municipio, Lindolfo Reyes Gutiérrez, lo relevaría en la candidatura, lo mantiene en estado de schock. De hecho, el proyecto reeleccionista del alcalde no fue bien recibido por priistas mucho menos de los panalistas, sobre todo porque no se están cuidando las formas. Lo que si es que en Choix hay lío por eso de la candidatura a la alcaldía de la coalición PRI-Panal-Verde Ecolgista.



Un volado. El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Garibaldi, se aventó un volado ayer en el acto del 80 aniversario de la Expropiación Petrolera. Abogó por la reforma energética que propuso el presidente Enrique Peña Nieto y avalaron los congresistas priistas, pero en el que muy pocos ciudadanos creen. Muchos sostienen que el espíritu de la reforma va en contra de la Expropiación.