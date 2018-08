Decididos. La convocatoria al paro laboral que está realizando el líder sindical de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fernando Sandoval, levantó las pasiones dentro y fuera del magisterio sinaloense.

Está claro que la acción de la dirigencia sindical va a afectar a los niños de nivel básico en la entidad, pero eso es lo menos que les interesa. Lo que buscan es presionar para lograr sus objetivos y no podían tener mejor oportunidad que el inicio de clases.

Dicen que en los objetivos está el detalle. Unos, los apegados al oficialismo, corren la versión para desacreditar el movimiento que lo que realmente buscan son posiciones políticas para el senador Daniel Amador ahora que ya se le va a acabar el agua al bule.

De eso se habla que algunos maestros están conscientes que ocurra a la hora de las negociaciones, pero lo cierto es que los agremiados van a jalar haciendo el paro laboral porque no se les han pagado los adeudos que se tienen. Y esto último pesa más que lo primero.



Resistencia. Los que andan que no creen en nadie son los pescadores en el norte de Sinaloa tras el proyecto de prohibir la pesca en el golfo de California. De hecho, esto ya provocó la rebelión en el sector, ya que las oficinas de la Conapesca en Mazatlán fueron tomadas, pero liberadas para reorganizarse y emprender la resistencia con mayor viabilidad si es que no se congela ese proyecto.

Lo que sí es que hay efervescencia entre los pescadores de bahía y altamar porque prácticamente con esa acción los estarían llevando a la ruina. Y esperan que los líderes de los pescadores, José Alfonso Chaparro, Leonel Sánchez, entre otros, no se les echen para atrás porque con ellos o sin ellos defenderán la actividad.



Presentes. En la apertura de su nuevo negocio en el ejido 9 de Diciembre, el exligamayorista de beisbol Luis Ignacio Ayala aplicó el dicho de “el rey ha muerto, viva el rey”. Es uno más desde que Guillermo “Billy” Chapman ganó las elecciones para alcalde de Ahome el pasado 1 de julio y que reveló algunos de los nombramientos para su gabinete.

A estos les han sobrado invitaciones para convivir en los ejidos y en la ciudad. Incluso, en esos convivios Chapman ha soltado algunos nombres de quienes lo acompañarán en el próximo trieno, como ocurrió con Andrés Estrada Orozco, a quien destapó en el ejido Bachomobampo como secretario del Ayuntamiento.

Ayer, el Chicote Ayala invitó a la apertura de su negocio en el 9 de Diciembre a Estrada Orozco; al próximo director del Deporte, Felipe Juárez, y algunos integrantes del grupo Verdadera Integración Ciudadana. O sea, los buenos en el futuro gobierno municipal. ¿Y a los actuales funcionarios municipales?



Plataforma. A poco más de dos meses de que deje de ser regidora, la joven empresaria Dulce María Ruiz Soto está buscando nuevas plataformas de “servicio a los demás”. Y ya encontró una: tomó protesta como presidenta de A Todos Compete. Con la integración de esta organización civil en esta ciudad se completa el círculo para ser estatal. Ya están en las otras ciudades de Sinaloa. La organización es la unión de las empresas socialmente responsables para ayudar a los que los necesiten, como los niños con cáncer. Muchos ven bien el proyecto mientras que no se capitalice políticamente.



Apuntada. Sorprende a muchos, pero a otros no, que la regidora Santa Obidia Meza se apunte para la presidencia del PRI en Ahome cuando dicen que es la menos indicada para mover el agua tricolor. La opinión generalizada es que ella ya estuvo en el liderazgo priista, por lo que consideran que no sería aconsejable reciclarla. Lo primero que esperan los priistas ahomenses es la definición estatal.