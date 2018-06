Calambre. Dicen que el candidato independiente a la diputación federal en Ahome, Paúl Alfonso López de Santa Ana, anda paniqueado porque el candidato a diputado federal de Ahome por el PRI, Panal y Verde Ecologista, Rubén Félix Hays, lo amenazó tras concluir el debate en el que participaron. Según le ha contado López de Santa Ana a sus cercanos, Félix Hays se le acercó al finalizar el debate para advertirle que se iba a arrepentir. Todo indica que no le gustó que López de Santa Ana le dijera que abandonara la contienda electoral para que se dedicara a atender los litigios legales que tiene. Y pues “El Poncholín” está enterando a su gente por si se la hace efectiva esa amenaza.



Desaire. Los empresarios del organismo intercamaral de Los Mochis se quedaron con la ganas de tener a todos los candidatos a la alcaldía de Ahome en el debate que pretendían hacer, por eso invitaron uno a uno casi al final de la campaña. Guillermo “Billy” Chapman, candidato de la coalición de Morena, PT y PES, y Miguel Ángel Camacho, candidato de la coalición del PAN, PAS, PRD y MC, no aceptaron participar en ese ejercicio democrático por motivos de agenda. Decidieron terminar su campaña recorriendo las comunidades que en otro debate. El único que había aceptado la invitación es el candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista, Álvaro Ruelas Echave, pero no tendría el mismo interés sin los otros.



Contagio. Dicen que los que ayer andaban en las nubes son los candidatos de Morena, PT y PES a la alcaldía de Ahome, El Fuerte y Choix , Guillermo “Billy” Chapman, Aureliano Urías y Omar Gil Santini, tras la visita de su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para cerrar campaña en Sinaloa, acto que se realizó en Culiacán. Contagiados por el ambiente que genera López Obrador, los abanderados reiniciaron sus actividades de proselitismo en cada uno de sus municipios creyéndose ya ganadores.

No se sabe qué les diría en corto su candidato presidencial, pero se habla que Chapman, Urías y Santini ya hasta se comportan como si fueran alcaldes. Incluso, arremedan a López Obrador al repartir los puestos a sus más cercanos, lo que algunos lo toman a bien, pero otros a mal. Sin embargo, se habla que se podrían quedar vestidos y alborotados porque el efecto López Obrador no les va a alcanzar. Ya se sabrá si sale cierto o no este vaticinio el mismo 1 de julio en la noche.



La duda. No se sabe en el fondo los motivos, pero dicen que Telésforo Armenta, jefe de la Japama en la sindicatura de El Carrizo, como que no le gustó que al candidato del PAN, PAS, PRD y MC, Miguel Ángel Camacho, lo hayan corrido del salón del ejido Josefa Ortiz de Domínguez cuando los compas celebraban el día del núcleo ejidal. Y es que el panista se metió encampañado sin pedir permiso. Tras ese episodio, Telésforo Armenta, expresidente del Subcomité del PRI en el Valle del Carrizo, mostró a varios su preocupación por la corrida de Camacho. Ya a los priistas les entró la duda de con quién está el exlíder priista en este proceso electoral, a quien se supone lo premiaron con ese cargo en la Japama para que trabajara en sus horas libres a favor de los candidatos del tricolor.



Qué pasará. Nada mal dicen que le fue a la candidata a su reelección a la alcaldía de El Fuerte, Nubia Ramos, y a Maribel Vega, candidata a diputada local por el Distrito Electoral 01, en el acto que presidieron ayer en San Blas. La relación accidentada con el grupo San Blas parece que no le hizo mella a Ramos como tampoco el hecho de que ahí tiene su bastión el candidato a síndico procurador por el PAN, PAS, PRD y MC, Daniel Valdez, que les ganó el plebiscito para la sindicatura, posición que dejó para buscar la candidatura a la presidencia municipal, pero que solo le alcanzó para el espacio que busca obtener en estas elecciones. Ahora la pregunta es si el grupo San Blas trabajará el 1 de julio a favor de estas candidatas en esa sindicatura. Cuando menos José Luis Lachica sí lo hará.