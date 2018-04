Padrinazgos. En el arranque de las definiciones de los candidatos a síndico procurador y regidores priistas en Ahome, el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros y el exalcalde Arturo Duarte García llevaron mano.

Se da por hecho que Cecilia Hernández Flores va aparecer en la lista de la planilla priista para ir por su reelección como síndica procuradora, cargo al que pidió licencia el sábado pasado y que de inmediato fue sustituida por su suplente María Luisa Gómez. Hernández Flores es de la gente del líder del grupo del Trébol, a quien también se le concedió otra candidatura para regidor: la de su hermano Gabriel Vargas Landeros, quien pidió licencia al igual que Deisy Judith Ayala Valenzuela, pero esta apadrinada por el exalcalde Arturo Duarte.

Aunque no se ha dado oficialmente que van como candidatos para su reelección, la señal es muy clara. ¿Y quienes serán los otros cinco candidatos a regidores?.



El susto. Los otros que obtuvieron licencia fue el regidor panista Miguel Ángel Camacho Sánchez, a quien ya ratificaron como el candidato oficial del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Ahome. Ya se registra el miércoles o jueves.

Fiel a su estilo, este no podía dejar pasar la oportunidad para victimizarse. Ahora hace ruido con que por la presión que hizo, el secretario de la comuna Juan Garibaldi tuvo que convocar a la sesión el sábado pasado, el último día para obtener la licencia del Cabildo en pleno.

Sin embargo, como que eso no está muy claro, ya que la sesión estaba acordada para ese día (el sábado) porque no era el único que estaba pidiendo licencia, incluyendo a los priistas. El que también dejó la silla en Cabildo fue Horacio Álvarez Castro que con todo en contra en el interior del PAN va como candidato de este partido a diputado local por el Distrito Electoral 03.



Abandono azul. Finalmente, las definiciones de candidatos en Ahome del Partido Acción Nacional no convencieron a muchos porque no hubo rectificaciones pese a los brotes de inconformidad. Ya algunos habían dado muestras de que iban con otro proyecto, pero el abandono parece no parar.

El consejero estatal y nacional Sergio Castro Angulo está consultando con la almohada de si se queda o se va, pero lo más seguro es esto último porque ve que se arraigó en el partido las prácticas antidemocráticas, la imposición y el gandallismo. Ya le dijo a sus seguidores que en esta semana define qué va a hacer. En realidad, dicen algunos que sería una baja sensible en el PAN. Y más en estas elecciones.



Por fin. Ahora sí a Daniel Ibarra Rodríguez se le hizo: ya se registró como candidato a la alcaldía de Ahome ante el Consejo Municipal Electoral. Si en la pasada elección no lo pudo hacer por Morena pese a ganar el pleito en los tribunales electorales porque la resolución llegó tarde, ahora lo hizo por el Partido Independiente de Sinaloa. José Encarnación Torres Camacho, presidente del órgano electoral, le recibió la documentación y está por resolverle.



En apuros. Nada bien cayó entre los priistas fortenses que Celida Vega Castro haya solicitado licencia al Cabildo por tener amarrada la candidatura a su reelección como regidora. Con razón o sin ella, los priistas están reprochando que fue gris su paso por el Cabildo y dejó tirado el cargo que tenía en el PRI. Es más, en San Blas, su tierra, es donde más problemas tiene de aceptación lo que dificulta aún más el proyecto reeleccionista de Nubia Ramos.



De regreso. La reaparición en Los Mochis de Guillermo “Billy” Chapman agitó las aguas en Morena. Incluso, dicen que eso puso nervioso a Antonio Menéndez quien ya se hace con la candidatura a la alcaldía, pero dicen que Chapman no se da por vencido.