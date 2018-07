Uno tras otro. Vaya paquete que tiene el vicefiscal en la zona norte de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, tras el crimen de un taxista en el fraccionamiento Las Canteras, 17 días después de que otro fue ultimado en condiciones similares en ese mismo asentamiento. Ya se habla de un asesino serial de taxistas, lo que las autoridades judiciales han negado.

Sea o no serial, los taxistas encabezados por el líder de los trabajadores del volante, Horacio Mancillas, se concentraron en la sede de la Vicefiscalía para exigir el esclarecimiento de los dos hechos y se detenga al o los responsables. Los dos homicidios, uno tras otro y con características similares, sacudió a la sociedad ahomense, que ya está viendo que los delitos de alto impacto están regresando.



Apuntados. Todo fue cuestión que Guillermo “Billy” Chapman regresara a la ciudad tras unos días de descanso luego de su triunfo por la alcaldía de Ahome para que todo mundo lo buscara. Los primeros que se apuntaron para verlo fueron los líderes del Colegio de Ingenieros Civiles de Los Mochis, quienes le entregaron la terna para la Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales y otras propuestas para otros cargos.

Los apuntalados, como Fernando Valenzuela García, para Obras Públicas, y Lino Edgardo Ríos Montoya, para Comun, levantó la ceja de muchos. Pero no son los únicos porque después de ellos la dirigencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Ahome se reunió con Chapman, a quien le entregó la terna para Obras Públicas y Servicios Municipales: Heriberto Chávez Yáñez, Jesús Cota Gastélum y Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano. Nada más. No anduvieron con aceleres para otros cargos porque ese no fue el compromiso. La terna salió de una asamblea general. Se habla que estos tienen mayor viabilidad para el cargo.



Cuotas. Lo que se supo también es que la dirigencia del Partido Encuentro Social en Ahome visitó al alcalde electo Guillermo “Billy” Chapman para plantearle que los tome en cuenta para algunos posiciones. El presidente del PES, Adrián Segura, estuvo acompañado del secretario general César Montiel y José Evaristo y Mauricio Inzunza, Guadalupe Vargas, Rosario Soto, Griselda Valdez y Gabriela Camacho. Trascendió que estos se sienten con derecho porque el PES se la jugó con él en alianza con el Partido del Trabajo, que es el que postuló a Chapman, y Morena.

El alcalde electo de Ahome recibió el planteamiento como seguramente lo hará del presidente del PT, Mario Hilario Flores Leyva, y de los líderes de Morena que se creen aún con más derecho de meter funcionarios, nada más que se olvidan que Chapman ha dicho que conformará el gabinete libremente porque no tiene compromisos con nadie.



Transición. El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Antonio Garibaldi, se convirtió en el líder del equipo de transición del alcalde Manuel Urquijo Beltrán. De hecho, ya se lo presentó al alcalde electo Guillermo “Billy” Chapman, quien está pendiente de conformar su equipo de transición porque, según se menciona, respetará los tiempos formales, lo que no se aparta del perfil del que va a entrar a la alcaldía.

Otro de los que conforman parte del equipo de transición es el tesorero Elliot Ascárrega, quien tendrá que rendir buenas cuentas porque se asegura que no le van a pasar ninguna.



Rendición de cuentas. El que sorprendió a propios y extraños es el panista Rogelio Inzunza Gastélum, quien rindió su informe de labores de los tres meses que estuvo como regidor supliendo la licencia del regidor Miguel Ángel Camacho, que lo desplazó tras su derrota en las elecciones por la alcaldía de Ahome. Tiempo le hizo falta a Inzunza Gastélum para dar más resultados, según planteó.