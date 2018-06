Apertura. Vistiendo la camiseta de la selección mexicana y de buen humor llegó ayer a Choix el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien había pospuesto en dos ocasiones su visita al alteño municipio, en donde supervisó la obra del malecón del Vado en el río de ese lugar. En el acto, Ordaz Coppel estuvo abierto a la participación de los choicenses al grado de que les preguntó de que si quién quería hablar. Y hubo uno que de inmediato le tomó la palabra para decir que el PRI no se había equivocado al elegirlo como su candidato porque ahora como gobernador ha cumplido con obras, lo que fue avalado por los presentes.

Llamó la atención que en el evento estuviera el exalcalde panista Edgar “El Gary” Félix, que también tomó el micrófono.



Borregazos. Por si fuera poco de la guerra sucia, ahora los adversarios del candidato a la alcaldía de Ahome del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista, Álvaro Ruelas Echave, sacaron el “borrego” de que los trabajos de la obra de remodelación del estadio Emilio Ibarra Almada se había cancelado porque este se había robado el dinero. Dicen que si la encuesta “truqueada” que circuló en la que salía adelante el candidato de Morena, PT y PES, Guillermo “Billy” Chapman, levantó risas por lo burdo de la maniobra, lo del estadio provocó tremendas carcajadas, por lo que desde un principio se tomó como una broma.

Para muchos lo que pasó este fin de semana, con la difusión de información falsa, se comprueba el desespero que se tiene frente a Ruelas Echave porque de otro modo no se hubiera lanzado una campaña feroz en su contra. Sin embargo, la forma en que se le fueron encima más que afectarle le beneficia, según los que saben.



Exceso. Por cierto, dicen que esto no lo entendió el candidato a la alcaldía de Ahome por el PAN, PAS, PRD y MC, Miguel Ángel Camacho, que se reunió con los empresarios de la Coparmex para establecer compromisos de gobierno que los llevará a cabo si es que llega a ganar la elección. Todo iba bien, pero de repente, al final, Camacho se fue con todo, con señalamientos fuertes contra el priista Álvaro Ruelas Echave, lo que algunos hicieron la observación que esto rayó en el exceso. Es más, estimaron que a Camacho le pasó lo que al candidato presidencial panista Ricardo Anaya con su adversario Andrés Manuel López Obrador, que no había momento que no hablara mal de él, pero que todo indica que terminó favoreciendo al candidato morenista.

Sin embargo, la estrategia la siguió Camacho que sabrá el 1 de julio si le funcionó o no, que los avezados en el tema electoral aseguran que es esto último porque la sociedad no digiere que algún candidato se exceda en señalamientos duros. Pero parece que a “Mi Líder” eso le vale y le está echando el resto.



Esencia. Dicen que el caso del atentado a sus propiedades del candidato a regidor por la coalición PAN, PAS, PRD y MC en Ahome, Carlos Roberto Valle Saracho, no se debe de ver a la ligera porque es más serio de lo que se puede pensar. La quema de su vehículo, con daño colateral a otra unidad de su vecino, es un acto violento que trastocó la tranquilidad del sector, de la ciudad, y que nadie, por cualquiera que sea sus razones, puede avalar esto.

Dicen que es una irresponsabilidad apartarse de esta línea, lo que ya se han asomado a algunos a explorarla, lo que puso “de mal pelo” a Valle Saracho.

En realidad, esto es solo humo, pero algunos señalan que la esencia del caso es que las autoridades tomen las medidas para darle garantías de seguridad al expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, Carlos Roberto Valle Saracho, y su familia como a las de sus vecinos, pero además dar con los responsables del ataque.