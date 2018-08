Incumplidos. El gobernador Quirino Ordaz Coppel habló con franqueza en San Blas, El Fuerte, en la visita que realizó ayer. Narró que se dio cuenta que esta sindicatura estaba abandonada, marginada, en un recorrido que realizó hace tiempo. Y lo que siguió diciendo le chillaron los oídos a más de alguno porque señaló que miente el que diga que la atendió. Fueron promesas de campaña que no las cumplieron, así por lo claro lo mencionó. ¿A quién o quiénes se refirió? Después algunos dijeron que a Daniel Valdez, quien les ganó a los priistas la sindicatura; al exalcalde Eleazar Rubio, quien lo apoyó, entre otros opositores. Así, en contrapartida, con el rosario de obras que ya empezó a ejecutar, Ordaz Coppel le dio el espaldarazo a la alcaldesa Nubia Ramos con quien da por hecho que va a seguir trabajando en conjunto para llevarle bienestar a los fortenses. De hecho, el gobernador embarcó a Ramos para que se comprometiera a llevar una obra a la Bocatoma, una que ahí le solicitaron. Y a la alcaldesa no le quedó de otra más que prometer realizarla. Y Ordaz Coppel no podía rematar mejor su participación, ya que les dijo que lo tenían bien agarrado porque el secretario de Salud, Efrén Encinas, era de El Fuerte. “De San Blas”, le gritaron. Pues San Blas es de El Fuerte, les aclaró y la risa de los presentes no se hizo esperar para luego ovacionarlo de que le giraría instrucciones al secretario de Salud para que ahí no falte la medicina.

A la vista. La que estuvo en primera fila quizás esperando la señal o el compromiso de Ordaz Coppel de incorporarla a su gabinete es Maribel Vega Quintero, quien perdió la elección para diputada local por el Distrito Electoral 01. Esta lo abrazó, se tomó fotos e intercambió palabras con él. Sin embargo, la pregunta que se siguen haciendo muchos es si en esa visita ya amarró puesto y a dónde.

Avanzada. El Plan General de Inclusión para Personas con Discapacidades en el Conalep se puso en marcha ayer con el acto que presidieron la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz y el director general de esa institución, Melchor Angulo Castro. Para esto la institución educativa tuvo que modificar su infraestructura para instalar rampas en planteles de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Además de esto, en el plan está la capacitación básica para personas con discapacidades motrices. Lo del plan es lo fuerte de Fuentes de Ordaz y en el Conalep se pusieron a la vanguardia.

En acción. El alcalde electo de Ahome Guillermo “Billy” Chapman regresó ya de vacaciones intercaladas con gestiones de proyectos para dar resultados después del 1 de noviembre. Dicen que anoche, en una reunión con el grupo de Verdadera Integración Ciudadana dirigida por su presidente Jaime Beltrán, Chapman soltó otros nombres para su gabinete. Gladys Fabiola Santana Cota quedó definida para directora del DIF; Graciela Calderón López como directora de Desarrollo Social (Didesol); Anibal Pastor Rubio Torres como secretario particular y Enrique Plascencia Calderón como secretario de Presidencia. Ya quedan menos puestos por repartir.

Fórmula. En su aventura por la presidencia del PRI en Ahome Jorge Carreto González, exlíder juvenil del ese instituto político, ya tiene quien le siga los pasos: la regidora Julia Pérez Carrizoza. Esta quiere ser la número dos, o sea, la secretaria general, con Carreto. Eso nomás faltaba. En esta vorágine de aspiraciones el que de plano se descartó para el liderazgo priista es Gabriel Vargas Landeros a quien algunos de buena o mala fe lo están cilindreando para que le entre. No le interesa. Ante tanto ruido, el exlíder de la CNC en el Valle del Carrizo Cecilio Gámez opina que mejor siga al frente del partido Aldo Prandini.