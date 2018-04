Triunfalismo. El registro de Álvaro Ruelas Echave como candidato a la alcaldía de Ahome por el PRI y Panal no se apartó ni un centímetro de lo que todo mundo preveía pese a los escarceos que hubo horas antes por las posiciones de regidores. Es decir, un acto en donde las huestes priistas demostraran fuerza y triunfalismo, lo que se cumplió al pie de la letra, aunque se va a saber el 1 de julio en las urnas.

Ahí, se vieron líderes y operadores de la mayoría de los diferentes grupos internos, hayan tenido o no alguna posición en el reparto del pastel. Si en los registros de los candidatos a diputados locales, a Ruelas Echave se le vio echado para adelante al grado de chifletear a sus opositores, sobre todo a los panistas, ayer no creía en nadie más que en él mismo y los priistas.

El mismo ambiente se vivió en el registro de Marco Antonio Tordecillas Franco como candidato a diputado local por el Distrito 05, que identificó su reto: rescatar ese distrito en manos del panista Juan Pablo Yamuni.



Agraciados. Con el registro de Ruelas Echave se despejó la incógnita de los candidatos a síndica procuradora y regidores priistas en Ahome. Lo de Cecilia Hernández, para el primer cargo, y de Gabriel Vargas Landeros y Deisy Judith Ayala Valenzuela, para lo segundo, no fue sorpresivo. Tampoco lo fue la inclusión del presidente del PRI, Aldo Prandini, ni del líder campesino Martín Castro. Es más, el que apareciera Juan Antonio Zavala Parra no destanteó a nadie porque al final eso fue una cuota de Nueva Alianza. Yocelín Soto Miranda no causó revuelo, pero lo que sí fue sorpresivo fue la integración de Maricruz Compeán, que al final digiere algunos de que a la planilla le da cierto aire ciudadano.



La forma. Los registros de los candidatos de la coalición del PAN, PAS, PRD y MC tuvieron lo suyo para querer apantallar. El candidato a la alcaldía de Ahome, Miguel Ángel Camacho Sánchez, llegó con la gente que se concentró en el bulevar Jiquilpan y Adolfo López Mateos para caminar hasta el Consejo Municipal Electoral.

Y como si no tuvieran problemas, en la lista de regidores apareció el expresidente de la FAS Carlos Roberto Valle Saracho, lo que causó más decepción. De hecho, Sergio Castro, consejero estatal y nacional del PAN, hoy definirá si se queda o se va del blanquiazul. De trámite fue el registro de Horacio Álvarez, en el Distrito Electoral 03, y Juan Pablo Yamuni, por el 05.

¿Y Gabriela Rodríguez, del Distrito 04? Bien gracias. Dijeron que no estaba en la ciudad. A la que sí le lució el registro fue a Marysol Morales, en el Distrito 02.



Igualito. El registro de Guillermo “Billy” Chapman como candidato a la alcaldía de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social fue en Culiacán. Este ni se presentó en el Consejo Municipal Electoral para hacer la faramalla de registro.

El que sí se registró fue Felipe Juárez como candidato a diputado local del Partido del Trabajo por el Distrito 03 después que sudó frío porque ya por mero lo dejaban fuera. Hasta vino el comisionado del PT en Sinaloa, Leobardo Alcántara, quien fue flanqueado por el líder local Mario Flores Leyva. Alcántara dijo que el paso que sigue es la operación cicatriz. ¿A poco?



En la misma. El que se subió ayer por primera vez a la tribuna del Congreso del Estado es el diputado local carricense Cecilio Gámez Portillo. Y no se quitó el sombrero.



Así sí. Dicen que la presencia de Gonzalo Sánchez Artola en el registro de Fernanda Rivera como candidata a diputada local por el Distrito 02, era pertinente al tener el documento necesario para acudir al acto.