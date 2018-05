Dicho y hecho. La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa de desechar la queja administrativa que interpuso el coordinador municipal de Morena en Ahome, José Borunda, contra el candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la alcaldía, Álvaro Ruelas Echave, no causó sorpresa entre los ahomenses.

Muchos decían que Ruelas Echave no había realizado un acto anticipado de campaña con solicitar a Cabildo el descuento del impuesto predial urbano para los extrabajadores del exingenio azucarero, menos el dirigente de Morena, que en su empecinamiento por dañar a Ruelas Echave tuvo su efecto contrario.

Y es que la postura de Borunda desde un principio convirtió al candidato priista-panalista-verde en una víctima política porque lo acusaron por ayudar a la gente, mensaje que, según los que saben, supo explotar Ruelas Echave.

Y algunos aducen que la resolución de los magistrados del TEES está muy clara: no se comprobó que el alcalde con licencia y candidato a su reelección haya pedido el voto para hacer la solicitud y el hecho de que se haya publicado la información está dentro del libre ejercicio de la libertad de expresión y no era propaganda disfrazada.



Raspados. Dicen que también los panistas salieron raspados en forma indirecta al montarse en ese tema tras que el coordinador municipal de Morena en Ahome, José Borunda, interpuso esa queja administrativa ante el Consejo Municipal Electoral. Cuando estaba en pleno auge la discusión pública sobre el particular, el presidente del PAN en Ahome, Carlos Ramón Lizárraga Corrales, reveló que Borunda le ganó el jalón de demandar al candidato priista-panalista-verde a la alcaldía, Álvaro Ruelas Echave, por actos anticipados de campaña.

Si lo hubiera hecho de manera formal, no son pocos los que aseguran que sería otro que en estos momentos le estuviera pesando la resolución de los magistrados del TEES que lo hicieron de manera unánime. Además, algunos señalan, sobre todo priistas, que Lizárraga Corrales se va a “morder la lengua” porque si alguien anda bien movido ese es su candidato a la alcaldía, Miguel Ángel Camacho.



Va de frente. Al que parece que los panistas sí le van a levantar una queja ante el Instituto Nacional Electoral es al candidato del PRI, Panal y Verde Ecologista a la diputación federal de Ahome, Rubén Félix Hays, quien ayer no sólo participó en el desfile de conmemoración de la Batalla de Puebla en Higuera de Zaragoza, sino que se subió al templete oficial. En una palabra: se fue hasta la cocina, lo que le pareció bien a algunos, indiferente a otros y coraje a unos, como al regidor panista Yoshio Vargas Estrada, quien de entrada reveló que lo llevarán ante el INE. Se habla de que eso es lo que quiere Félix Hays. No es la primera vez que ese acto provoca este tipo de polémica.



Ni en cuenta. El sector cenecista en Ahome se agitó ayer al conocer que Samuel López Angulo tomará hoy protesta como delegado en funciones de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa. Entra por Ana Cecilia Moreno Romero, quien busca su reelección como diputada local por el Distrito Electoral 06. Incluso, se habla que este fue el motivo para su reemplazo: que se prepare y se dedique de lleno a su campaña a partir del 14 de mayo.

La tarea de López Angulo, líder del Comité Municipal Campesino número 20 de Salvador Alvarado, es operar lo que queda del sector cenecista en apoyo de los candidatos priistas en Sinaloa. Sin embargo, su arribo no está exento de críticas en el sector, ya que como expresó el diputado local del Valle del Carrizo, Cecilio Gámez Portillo, ni se les tomó en cuenta. No es el único que rechazó las imposiciones. En los próximos días se va a saber si no salió peor el remedio que la enfermedad.