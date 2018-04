Sobre la tercera. Una buena trajo ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel a los ahomenses tras la supervisión de los trabajos de reconstrucción con concreto hidráulico de la carretera Los Mochis-Topolobampo. Y es que la segunda etapa en los próximos días concluye para echarse a andar la tercera, cuyo monto de los recursos ya está en las arcas del erario estatal.

O sea, no va a haber interrupción en la reconstrucción de la importante rúa, lo que emocionó al alcalde Manuel Urquijo. La supervisión de la obra fue sorpresiva. Así les gusta hacerlas Ordaz Coppel para ver a quién agarra fuera de base. El gobernador también supervisó los trabajos en el estadio Emilio Ibarra Almada.



Dureza. De manera inesperada, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox, se fue con todo contra el fiscal general de Justicia, Juan Luis Ríos Estavillo, a quien calificó como “un buen hombre, pero un pésimo funcionario”. La argumentación que da es variada, suficiente para pedir su salida.

Con esto, Polo Palafox toma distancia del oficialismo estatal por razones que aún no quedan claras. Unos, los presidentes de los colegios de abogados y sus aliados externos, aducen que la posición de Polo Palafox es resultado de un análisis que se hizo del desempeño del funcionario de Justicia, pero otros que lo conocen señalan que es producto de una estrategia para hacer presión y obtener un mejor trato de Ríos Estavillo y de paso acalambrar a otros servidores públicos para que les rindan pleitesía. De hecho, el presidente de la Fedasin dejó en claro que expondrá sus puntos de vista sobre el desempeño no solo de Ríos Estavillo sino de otros de otras dependencias.



Posibilidades. No son pocos dentro y fuera de la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social que plantean que es una “mala idea” ir por la diputación local por el Distrito Electoral 03 con dos candidatos. Es decir, ir por separado. Morena postuló a Juan Ramón Torres y el PT a Felipe Juárez, lo que, según criterio de muchos, disminuye la posibilidad de ganar porque el voto ellos mismos lo diversifican. Si se entrara en razón, uno de los dos declinaría para sumarse al otro.

Y ya apuntan a que Juárez tendría más posibilidades de dar la pelea por muchas razones contra el candidato de la coalición PAN, PAS, PRD y MC, Horacio Álvarez Castro, y el del PRI, Panal y Verde Ecologista, Jesús Antonio Marcial Liparoli, quien se asegura es el candidato a vencer.



Integración. El que no pierde tiempo es el candidato del PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista a la diputación por el Distrito Electoral 04, Gilberto Irazoqui Galaviz. Dicen que es posible que su campaña la arranque en el ejido Primero de Mayo, lo que es obvio el mensaje que enviaría. Se habla que ya tiene integrado parte de su equipo, entre el que destaca Alfredo Sánchez Grajeda, quien aparece como coordinador de la campaña. Algunos señalan que Irazoqui Galaviz no se confía pese a que no tiene contrincantes de peso. Otros dicen que más le vale porque no le vaya a dar la sorpresa.



Extrañeza. Pese a que los productores cuestionaron su postura desde que la empezó a socializar, el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, no la reconsideró, lo que hasta los otros líderes de la organización les está causando extrañeza.

Lo que pasa es que Hernández Encinas está pidiendo 4 mil 200 pesos como precio objetivo y 700 pesos como complementario, que da un total de 4 mil 900 pesos ¡lo mismo que el ciclo pasado! Ya los productores trigueros no hallan ni a quién irle. La Unión de Productores se está pareciendo a la CNC.