El periodo. Dicen que para dejar bien clara su postura ante el acelere de algunos y algunas por relevarlo en su responsabilidad partidista aprovechando la derrota del 1 de julio, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, Aldo Prandini Camarena, les recordó que su periodo vence en el 2020.

Prandini Camarena se basa en los estatutos, en la legalidad interna del tricolor. Sin embargo, le dice a quienes lo quieren escuchar que después del profundo análisis que se haga tras los resultados del pasado 1 de julio y dependiendo de quiénes lleguen como dirigentes nacionales y estatales, tomará la decisión de si sigue al frente o le deja el espacio a otro u otra.

En pocas palabras, no será obstáculo para lo que le convenga el partido. Así es que ya saben los y las que quieren relevarlo. Por lo pronto, tienen que meterse en la cabeza que su periodo vence hasta el 2020.



Presión. Ya no quisieron averiguar mucho porque cuando lo hicieron la subdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte, Cielo Patricia Cázares, ni los peló. Como ya les llegó notificación del adeudo de 12 millones de pesos, el líder de la Cooperativa de Transportistas del Valle del Carrizo, Rosario Acosta Torres, se descolgó a la ciudad con más de media centena de transportistas en sus unidades que cercaron las oficinas de la subdelegación del IMSS. El caos vial en toda su expresión. Ahora sí la subdelegada los atendió para empezar el tratamiento del problema. Qué le costaba antes.



Enojo. Se habla que algunos comisarios municipales de Topolobampo no les causó ninguna gracia que el síndico José Abundio Ahumada Gastélum los haya calificado como “tragones” en la solicitud que giró a la directora de Atención y Participación Ciudadana, María de Jesús Castro Cota, para que le diera despensas para su personal como un apoyo de despedida.

De esas, le refiere en el oficio el síndico a la funcionaria municipal que les entrega a los “tragones comisarios municipales”.

El inusual pedido, por la forma y los términos desaseados usados, no solo provocó molestia entre los aludidos, sino también quienes despachan en Palacio Municipal. Sin embargo, ya algunos regidores no ven necesario que se le abra un procedimiento al síndico para sancionarlo porque ya casi van para afuera.



Provisionales. Por cierto, dicen que el próximo secretario del Ayuntamiento de Ahome, Andrés Estrada Orozco, tiene como una de sus principales tareas ver lo del plebiscito para el cambio de síndicos. Como se movieron las fechas de toma del poder municipal, muchos en las sindicaturas tienen confusión sobre la fecha de la realización de la consulta.

Antes el plebiscito se realizaba en marzo o abril, por lo que a los síndicos les quedaba cuerda tras de irse la administración que organizó la consulta. Como ahora el nuevo alcalde tomará protesta el 1 de noviembre y no el 1 de enero, por lógica muchos ven que se va a adelantar.

Sin embargo, algunos de los allegados del alcalde electo Guillermo “Billy” Chapman y del próximo secretario del Ayuntamiento, Andrés Estrada Orozco, manejan la idea de que entrando estos podrían darle las gracias a los actuales síndicos y nombrar provisionales en tanto se organiza el plebiscito. Algunos en la sindicatura no ven mal esta posibilidad para no ver escenas como las del síndico de Topolobampo, José Abundio Ahumada.



Primer círculo. El que ya empezó a mostrar sus cartas es el alcalde electo de Choix, Omar Gil Santini. Como secretaria del Ayuntamiento lleva a Edith Márquez, como tesorero a Everardo Fierro Ávila, en tanto el oficial mayor será Francisco Fierro. Este regresa a la comuna porque con el exalcalde Juan Acosta fue secretario de la comuna. El que va como director de Comunicación Social es José Oloño.