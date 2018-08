Le sigue. ¿Y Anselmo Acosta Bojórquez, quien fue relevado como director de Egresos, cargo que tuvo desde el gobierno de Arturo Duarte García? ¿Se va a la banca tras dejar esa responsabilidad a José Luis Valenzuela para que Daniel García León asumiera la dirección de Ingresos por este?

Hay versiones que Acosta Bojórquez no se va a su casa sino que ya está preparando las maletas para irse a Culiacán con el fin de asumir la coordinación administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por lo que los cambios que hizo el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, tienen la huella del secretario de esta dependencia, Álvaro Ruelas Echave.

Así, Ruelas Echave parece ser que está armando su propio equipo con el que relanzará la dependencia. Puede ser que después de que dejen sus responsabilidades el 1 de noviembre, algunos otros funcionarios del Ayuntamiento de Ahome vayan a ser rescatados por Ruelas Echave.



Turístico. El alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, regresó a San Diego, California, tras venirse de allá para reunirse con el gobernador Quirino Ordaz Coppel junto con sus homólogos electos del Partido del Trabajo. Y es que se habla que a la par de tomarse unos días de relax, lleva a cabo encuentros con inversionistas turísticos para promover la pesca deportiva sustentable aquí, que parece que va a hacer su fuerte en el próximo trienio.

Ya sacó el compromiso con tres importantes promotores turísticos para venir a Ahome y evaluar las inversiones que se requieren con el fin de que los campos pesqueros salgan beneficiados con el aval del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Así es que pronto a Chapman se le verá aquí con Frank Lo Preste, Ken Franke y Richard Eckhouse. ¿Cuando regresa Billy Chapman a Los Mochis? Unos dicen que el próximo lunes y otros que el miércoles, pero cuando llegue posiblemente explote esos temas y ya se sabrá si sigue despejando la incógnita de quiénes serán sus otros colaboradores.



No hacen caso. Todo indica que el delegado de Vialidad y Transportes en Los Mochis, Hugo Leal Sañudo, está sacando sus armas para presentarle trabajo al director de la dependencia, Feliciano Valle Sandoval, con quien se reunió la semana pasada, al igual que otros delegados en Sinaloa.

Ayer, los inspectores de la dependencia encabezados por Alfonso Alejandro Juárez Ochoa “atoraron” a varios choferes para ver cómo andaban. Y pues algunos andaban mal, no quieren hacer caso: traían estéreos y polarizados, por lo que fueron infraccionados. Pronto se va a saber si Leal Sañudo aguanta un coletazo del pulpo camionero.



Los mismos. Al que no le gustó nada de que hayan nombrado como nueva titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio a Martha Tamayo es al presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel.

No es al único, incluidos priistas, pero Padilla Montiel se tomó muy a pecho que todavía Tamayo no termine como diputada federal y ya esté en la nómina estatal. Da sus motivos, recuerda su megapensión, etc, para sustentar su oposición a ese nombramiento.

Dicen que con quien se topa, el líder social saca el tema y la conclusión que el oficialismo priista no aprendió la lección del pasado 1 de julio.



Presión. Los antorchistas le hicieron “bola” ayer al alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán. La lideresa de esta organización, Mercedes Martínez, quiere que le resuelvan sus demandas antes de que esta administración se vaya, pero si no les dan los tiempos, pues que mínimamente dejen bien amarradas las cosas para la donación de un terreno para una escuela en la Ferrusquilla, entre otras.