Tranquilo. Más para afectarlo que para ayudarlo dicen que son las versiones que se han propalado en el sentido de que el exvocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa Bernardino Antelo Esper tendrá un espacio en el gabinete de Guillermo “Billy” Chapman.

Que se sepa Antelo Esper no está buscando una posición en el nuevo gobierno municipal de Ahome ni tampoco hay indicios de que el grupo que llega al poder se interese en integrarlo al proyecto que encabeza Chapman.

Tras su salida de la estructura estatal, se habla que Antelo Esper se ha dedicado a asuntos personales y empresariales. Es más, según los que saben indican que el diputado federal con licencia salió en buenos términos de la Ceapas, agradecido con el gobernador Quirino Ordaz Coppel de la oportunidad que le dio de colaborar en su gobierno. Además, que entiende la coyuntura y la realidad política después de la elección del 1 de julio.



Inevitable. Los líderes y operadores del Partido Sinaloense en Ahome ya dieron color sobre si Héctor Melesio Cuen Ojeda va o no en la próxima elección para gobernador. La idea general es que Cuen Ojeda no se presente en el 2021 en las urnas para la gubernatura, pero muchos consideran que va a ser inevitable si es que no surge otra figura que las pueda.

Incluso, ese concepto dicen que lo comparte Cuen Ojeda. Con esto naturalmente se corre el riesgo de que algunos personajes del pasismo se quieran pasar de listos y empiecen una lucha encarnizada por descalificar a los otros con el fin de posicionarse para obtener el visto bueno del propio Cuen Ojeda para la candidatura a la gubernatura por el PAS. Ya se sabrá.



Cuestionamientos. Bastó que el historiador Alfredo Salazar Hermosillo revelara las condiciones de decadencia de las instalaciones del Museo Regional del Valle del Fuerte para que algunos del sector educativo, cultural e historiadores se le fueran a la yugular no solo al responsable de esta área, Ricardo Portugal, sino al propio director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Papik Ramírez Bernal.

Por ejemplo, el exdirector de Educación en Ahome Alfredo Sánchez Grajeda cuestionó abiertamente la actuación de estos funcionarios. Incluso, menciona que esta situación pasa en esa área porque a los funcionarios les ganó la soberbia. Eso por decir lo menos.

Dicen que Armando Infante Fierro, Simón Varela, entre otros, no están muy contentos por lo que pasa en el museo. Ya se sabrá si la lluvia de críticas contra Ramírez y Portugal hace que les corra más rápido la sangre por las venas.



El reto. Un buscapiés o chifleta les tiró el alcalde con licencia de Ahome y secretario de Desarrollo Sustentable en Sinaloa, Álvaro Ruelas Echave, a los detractores que cuestionaban la calidad de las obras de drenaje pluvial de la calle Heriberto Valdez y de modernización del centro de la ciudad. El caso es que Ruelas Echave subió un video a las redes sociales en donde el agua de la lluvia que cayó en abundancia en la ciudad antier corre por la alcantarilla y drenaje pluvial de la Valdez.

El mensaje que Ruelas Echave le pone al video es la jiribilla: “que no había llovido bien decían... ¿y ahora qué van a inventar?”. Lo cierto es que los vecinos de la colonia Infonavit Bachomo y otras aledañas están que brincan de contentos porque las inundaciones se acabaron. Y también el agua salió del centro.



De regreso. El alcalde electo de Ahome, Gullermo “Billy” Chapman, reapareció ayer tras unos días de asueto. Y lo hizo en una reunión con nada menos y nada más que con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien abrió su agenda para los alcaldes y diputados electos del Partido del Trabajo encabezados por el presidente estatal de este instituto político, Leobardo Alcántara.