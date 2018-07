Tribuna. El caso del anuncio del alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de desaparecer el operativo Alcoholímetro llegó a la tribuna del Congreso del Estado. Lo menos que la diputada local priista Fernanda Rivera expresó es que esa medida es irresponsable, haciendo eco de la mayoría de los sectores de la sociedad ahomense.

El tema, quizás como ninguno otro, se está constituyendo en un problema para Chapman y que parece que no hay la intención de rectificar o tomar medidas de control de daños.

Está claro que el operativo está diseñado para prevenir accidentes motivados por la ingesta de alcohol, lo cual está legislado, con lo que la postura cruda del alcalde electo da la impresión que va a echar al cesto de la basura ese esfuerzo que se ha realizado.

Hay quienes opinan que si Chapman se deja llevar por las voces de “los quedabién”, los que buscan seguir abrevando del erario, cuando inicie su gobierno y ocurran accidentes provocados por borrachales con fatales consecuencias, los verdaderos problemas de imagen empezarán para él.



Gabinete. Por lo pronto, el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, sigue dosificando los nombramientos de su gabinete. Ya extendió otros tres: Gladys Fabiola Santana Cota va como directora del DIF o Participación Ciudadana; María Luisa Villanazul Verdugo como coordinadora de Acceso a la Información Pública, y Carlos César Cervantes Barrón a Gestión y Control Administrativo de Didesol.

Estos tienen el perfil partidista de Morena, de campaña, ya que trabajaron en su favor. Los nuevos nombramientos llamaron la atención, pero más lo fue el hecho de que el empresario hotelero Roberto Balderrama Gómez y su hijo Roberto Balderrama García acudieran a su casa para conversar con él. Chapman es un imán después del 1 de julio.



Puertazo. En las filas de Morena ya le pusieron las cruces al diputado local del PAN Roberto Cruz Castro ante la versión de que se va a quitar la camiseta azul para ponerse la del partido del presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador. Cuando menos se habla que los morenistas de Ahome no le van a abrir las puertas porque ya lo conocen.

Algunos morenistas estiman de que Cruz Castro sería más un elemento de desestabilización y división que de unión. Dicen que no están para rendirle pleitesía porque así como se las hizo a los panistas se las puede hacer a ellos si es que no se le da la candidatura que de seguro va a querer en el próximo proceso electoral. Además se asegura que el apoyo que brindó a Chapman fue enunciativo.



Iniciativa. El diputado local panista de Ahome Juan Pablo Yamuni podrá jactarse de que hasta el final de la legislatura interpuso iniciativas. Ayer formalizó una en defensa de la vida, la de antiabortos, que fue respaldada por su compañero de bancada Roberto Cruz Castro, que subió a la tribuna con su pequeño niño en brazos. Yamuni Robles va a ver el curso que va a tomar su iniciativa desde afuera del Congreso del Estado porque los ahomenses no le refrendaron su apoyo en las urnas.



Membrete. Con el regreso de Javier Soliz a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte se confirma que los consejeros de la paramunicipal están de adorno y para rendirle pleitesía al alcalde en turno.

Dicen que no es otra la conclusión porque en menos que canta un gallo aprobaron la salida de Soliz Gutiérrez por negligente e irresponsable y el nombramiento de Jesús María Vega como su relevo propuesto por el alcalde sustituto Antonio Cota, y a unos días a propuesta de la alcaldesa sustituta Nubia Ramos Carbajal autorizaron reinstalar a Soliz Gutiérrez como gerente de la Japaf. Los fortenses señalan que mejor esa instancia de consejeros de la Japaf desaparezca.