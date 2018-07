Cancelación. Una medida más anunció ayer el alcalde electo de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en la ruta del “cambio verdadero” que impulsará a partir del 1 de noviembre. Creyendo que es lo mejor, Chapman determinó que en su gobierno va a desaparecer el operativo del alcoholímetro.

En parte lo hace por la imagen que desde años se forjó de ese despliegue policial de que es la cueva de la extorsión y corrupción. Sin embargo, esa imagen ha estado cambiando por la modernización y profesionalización (con protocolo y toda la cosa) del operativo para evitar eso y que se le dé trato digno a los ahomenses.

El objetivo central del operativo es prevenir accidentes por causa de la ingesta de alcohol. No cabe duda que Chapman está haciendo anuncios que impactan entre los ahomenses para bien o para mal, lo que se empezará a saber cuando asuma el poder.



Paisanaje. Dicen que la salida como director de la clínica del Issste en Los Mochis de Jaime Astorga Hernández puso nervioso al jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Felipe Velázquez Zazueta. La preocupación de este es que hay versiones con sentido o no de que Astorga Hernández no se va a quedar en la banca, no se va a ir al ostracismo, sino que pronto va a ser instalado en una posición dentro del Sector Salud. Y se habla que lo va a sustituir, posibilidad que en los próximos días se va a diluir o va a tomar forma.

Los amigos de Astorga Hernández le apuestan al paisanaje con el nuevo secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, que tiene orígenes en San Blas, El Fuerte.



Resolución. Más que extraña la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en el caso del juicio de la construcción de una gasolinera en la colonia San Francisco. Y es que ordenó que los trabajos de construcción de la gasolinera sigan en tanto se resuelve en definitiva el litigio que tiene la comuna que había clausurado la edificación ante la oposición de los vecinos.

Los que saben aluden que esa resolución se perfila a que le dará el gane a los empresarios porque nadie considera que una vez que ordenó que se siga construyendo al final vaya a fallar en su contra. No tiene lógica que permita que los empresarios inviertan para luego la pierdan. O lo que es lo mismo: que se construya la gasolinera para luego que la destruyan.



Damnificados. Los que se borraron del mapa en las redes sociales tras la elección del 1 de julio fueron los del grupo de las m arrobadas y los diputados locales de Ahome que buscaron su reelección. Los seguidores del senador electo priista Mario Zamora Gastélum simple y sencillamente se desinflaron.

Incluso, dicen que algunos de las m arrobada que están en posiciones de gobierno ya se les ve agüitados cuando antes de la elección andaban airados, se querían comer el mundo.

Los que también se apagaron son los diputados locales ahomenses cuyo activismo para promover su trabajo legislativo se redujo a cero. Pues sí ya van de salida con un futuro político incierto. Algunos los ubican como los damnificados de las elecciones.



Tentada. Todo hace indicar que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, está tentada a reinstalar a Javier Solíz Gutiérrez como gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte tras ser destituido por Antonio Cota en sus días de presidente municipal.

Se habla que Ramos Carbajal ya jaló a Solíz Gutiérrez para platicar sobre las causas de su despido, lo que muchos consideran que es parte de la estrategia de la alcaldesa para el regreso de este, lo que puso en alerta a Jesús María Vega, que ya está empapado en los asuntos de la paramunicipal.

Pero no sólo se abre la posibilidad del regreso de Solíz, sino también de los otros corridos: Ana Laura Flores y Camilo Ruiz, exgerentes de Administración y Operación.