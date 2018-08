Purga política. Si el exalcalde de Ahome Esteban Valenzuela García creyó que le iban a seguir respetando sus posiciones tras los devastadores resultados del 1 de julio, se equivocó. Ayer se confirmó que guillotinaron a una de sus piezas en la estructura institucional estatal, Carlos Cota Ahumada.

Desde el viernes le notificaron a este que dejaba ser recaudador de Rentas en Los Mochis. El golpe fue más para Valenzuela García que para Cota Ahumada. ¿Cuál fue el motivo? Los que saben de los entresijos del poder indican que tras los resultados de las elecciones del 1 de julio era obvio que a los cabezas de los grupos en cada plaza les iba a cambiar el trato, lo que ya se está viendo. Y empezó en Los Mochis.

De hecho, se habla que el exalcalde ahomense se quedó con los brazos cruzados el día bueno y antes solo finteó el apoyo para los candidatos priistas en Ahome.



Sin espolones. El que anda animado porque ya sus cercanos le metieron aire es Fernando Zapién Rosas, expresidente del PRI en Ahome. Tras las elecciones que dejó damnificados a más de un líder del tricolor y sus sectores, además de funcionarios operadores político-electoral, a Zapién Rosas le entró el gusanito por la presidencia estatal del PRI más ahora que se da como inminente la salida de Carlos Gandarilla García.

Sin embargo, Zapién García no las tiene todas consigo porque hay otros tiradores que están apuntados con tinta que no es muy fácil de borrar. Además, sus cartas credenciales para el puesto no son muy buenas si se toma en cuenta el trabajo que realizó y el resultado que se obtuvo en Ahome. En realidad, los priistas y otros fuera de ese partido no lo ven con espolones para el relevo en el tricolor.



Se reanimaron. Los pasistas en Ahome se reactivaron tras las elecciones del pasado 1 de julio que los deprimió porque el resultado no les favoreció en la alianza que hicieron con el PAN, PRD y MC. La presidenta del PAS en Ahome, Marysol Morales, empieza a revivir tras el golpe electoral que recibió por las dos vías: perdió como candidata a diputada local y como presidenta del partido en este municipio.

Sin embargo, dicen que el guía del instituto político Héctor Melesio Cuen Ojeda los reanimó con el rollo de que no les fue tan mal porque tuvieron más votación que otros partidos nacionales y otros factores más. Así es que se habla que les pidió que se pusieran a trabajar todos los días en bien de la sociedad. El luto ya pasó: se reanimaron con el ojo puesto en el 2021.



Perfilado. Dicen que el presidente del grupo Verdadera Integración Ciudadana, Jaime Beltrán, se perfila para ser el tesorero del Ayuntamiento de Ahome. Todo indica que la designación entre este y Sergio Leyva le va a favorecer aunque este último no se va a quedar con las manos vacías.

Las bases que tienen varios para hacer esa predicción es que Beltrán es de todas las confianzas del alcalde electo Guillermo “Billy” Chapman. Es más, la aventura por la alcaldía la iniciaron juntos y en la que participaron otros más que también van a tener su recompensa.

Así, se configura que Beltrán y Andrés Estrada Orozco, quien va a ser el secretario del Ayuntamiento, van a ser los que moverán el pandero en la comuna, serán los hombres fuerte de Chapman, que regresará de vacaciones el 22 del presente mes.



Con el pueblo. Para que no digan que solo con los hombres adinerados se reúne tras ganar las elecciones como diputado federal de Ahome y perfilarse como coordinador general de proyectos federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas inició una gira de agradecimiento por las comunidades de este municipio. Es decir, ya bajó al pueblo, lo que algunos le exigieron.