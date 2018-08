Blanditos. Buena se la aventó la comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Ana Martha Ibarra López, quien se reunió ayer con el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, miembros de su gabinete y regidores. Lo que pasa es que señaló que hay municipios, como Ahome y Choix, que cumplen al 100 por ciento con la carga de la información en el portal institucional, pero hay otros que no.

Y aquí es donde muchos se quedaron viendo unos con otros, sorprendidos, porque a los incumplidos no se les ha sancionado. Ella misma reconoció que no se ha aplicado ninguna multa a los municipios que no cumplen porque el Sistema Nacional de Transparencia en el momento de la verificación diagnosticada no tiene ningún vínculo. Eso nomás faltaba. Algunos comentaron que entonces para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo.



Presiones. Quienes creyeron que los líderes y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 53 ya se habían quedado tranquilos tras el paro que iniciaron al iniciar el ciclo escolar, se equivocaron. Es más, antes de que termine la semana podrían radicalizar sus acciones, según contó ayer el secretario general del SNTE Sección 53, Fernando Sandoval Angulo.

Esto porque de las 15 peticiones que hicieron al Gobierno del Estado solo les han cumplido tres aunque algunos ven la postura radical de los dirigentes, entre ellos ubican al senador Daniel Amador, como mero pretexto para lograr posiciones políticas.

Es más, ya se habla entre los propios maestros que Amador lo que realmente quiere es romper con el sistema priista que tanto le ha dado y formar su propio partido. Muchos dicen que lo puede hacer, tiene su derecho, pero que no tome de rehén a los niños sinaloenses. Incluso, algunos mencionan que es por uno por los que viene Elba Esther Gordillo, otrora líder del SNTE y recién liberada de la cárcel.



Identificado. Por cierto, dicen que si alguien es cercano de la exlideresa magisterial recién liberada de la cárcel Elba Esther Gordillo ese es el exjefe de Servicios Regional de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Ahome Manuel de Jesús Soto. Por eso, no fueron pocos los que lo ubicaron para tener de una forma u otra cierta relación con la oficina que se habla abrirá en Los Mochis la otrora todopoderosa del magisterio y de la política nacional que está de regreso para recuperar los espacios que perdió porque la “traicionaron”.

Es tal el grado de interés por hacer contacto con Manuel de Jesús Soto que algunos andan desesperados tratando de obtener su teléfono para ponerse a sus órdenes. Los aprontados pues, de esos que nunca faltan.



Antesala. El que ya está más puesto que un calcentín para tomar protesta como nuevo diputado federal de Ahome es José Jaime Montes Salas. Solo faltan tres días para ello. Por eso, no sale de la Ciudad de México participando en reuniones, como en donde se definió el que va a ser el coordinador de los diputados federales de Morena: Mario Delgado. Y parece que salió muy cuate de este porque más temprano que tarde se exhibió con él en las redes sociales.

Pero si se cumple lo proyectado, Montes Salas no va a calentar la silla porque algunos dicen que en diciembre va a dejar esa responsabilidad para entrar como coordinador de programas federales en Sinaloa. Dicen que su suplente Ivan Ayala está nomás que tienta para entrarle al quite.



A broma. Dicen que otro que se calentó para la presidencia del PRI en Ahome es nada menos y nada más que el exregidor y exlíder de la CNC Armando Gastélum Cota. Algunos priistas lo tomaron a broma. Es más, señalaron que por el tipo de liderazgos que representa el PRI se fue a la lona en la pasada elección.