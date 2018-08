Pasarela. El tercer piso del Palacio de Gobierno se ha convertido en una pasarela de políticos, principalmente de excandidatos en busca de trabajo, luego de no haber sido favorecidos por el voto de los sinaloenses; pero también han sido vistos dirigentes de partidos políticos, y recientemente ganadores de la elección, aunque postulados por Morena.

En el último mes, al menos dos docenas de funcionarios han sido removidos, algunos siguen dentro de la administración estatal, ahora en cargos menores, pero han sido incluidos siete excandidatos, dos a nivel de secretario, dos subsecretarios y tres directores, más los que faltan.

En la oficina del gobernador Quirino Ordaz Coppel se toman todas las decisiones, quién es rescatado de la desgracia del tsunami electoral y quién abandona su barco; y lo mismo sucederá con el futuro del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde los cambios son inevitables e incluso ya se maneja la posible salida de Carlos Gandarilla García, y en este mismo mes habría noticias sobre los nombres de los dirigentes. Ha trascendido que las riendas del PRI estarían en manos de una mujer muy afín a Ordaz Coppel.



La crisis. Dicen que sin pensarla dos veces, el gobernador Quirino Ordaz Coppel envió de inmediato a esta ciudad a su secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas Echave, para manejar la crisis que se venía tras la caída de un camión cargado de sulfato de amonio al canal que abastece de agua a la planta potabilizadora Mochis. No lo mandó solo, ya que también envió al titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa, Jorge Alán Urbina.

El caso no daba margen a algún error porque en juego estaba la salud de los habitantes de media ciudad. Y en coordinación con el alcalde de Ahome, Manuel Urquijo; el secretario de la comuna, Juan Antonio Garibaldi; el gerente general de la Japama, Ernesto Suárez Andujo, y el coordinador de Protección Civil, Sergio Liera, sacaron la tarea con medidas tendientes a contener el problema con la suspensión del ingreso del agua a la planta potabilizadora y suspensión del servicio a media ciudad.

Lo demás fue de lógica: los muestreos que dieron pauta a garantizar que el vital líquido no estuviera contaminado, desechar por el dren Mochicahui la que sí estaba y luego, cuando el problema fue superado, reanudar el servicio, lo que ocurrió ayer en la madrugada.



Lo pendiente. Si no es la primera vez que ocurre un accidente en ese punto por qué no se han tomado las medidas para que esto ya no siga ocurriendo cuando los choferes de los camiones van a la báscula a unos metros del canal de conducción del agua a la planta potabilizadora Comisión del Río Fuerte.

Se habla que con el accidente ocurrido antier obliga al alcalde de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán, a retomar el tema porque los mochitenses entienden que se trató de un accidente, pero que con una poca de voluntad se puede prevenir otro en un futuro.

El de ahora no pasó del susto y del pánico, lo que no es poca cosa, pero la opinión generalizada es que la solución está en manos de las autoridades y del dueño de la báscula.



Consumado. María Alejandra Molina Rodríguez es la nueva directora del Conalep número 2 de Los Mochis. El relevo en esa posición de Gustavo Pérez Sandi se llevó a cabo el viernes. El director general de la institución en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, le dio posesión a Molina Rodríguez con la encomienda de que ponga su experiencia, capacidad y profesionalismo para relanzar el plantel. Dicen que el cambio realizado por Angulo Castro fue bien recibido por el personal. Acompañado del director jurídico Gilberto Tordecillas y el dirigente sindical de la institución en Sinaloa, Armeldo López, Angulo Castro llevó a cabo esta renovación, como otras que ha realizado en los diferentes planteles y áreas en la entidad.