Confrontación. No les gustó nada que les van a descontar el día a los maestros de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Ahome que ayer pararon labores en pleno inicio del ciclo escolar. Sin embargo, algunos profesores dicen en corto que tienen que apechugar para lograr que se les paguen los adeudos y de paso jalar con el senador Daniel Amador más que con el secretario general de la organización sindical, Fernando Sandoval.

Como la confrontación con las autoridades estatales va en serio, sea por un motivo u otro, los líderes sindicales y los maestros no van a prolongar el paro calculando, dicen muchos, que las sanciones vayan más en serio. Por eso, el jefe de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Ahome, José Luis Heredia, se desvivía en dejar en claro que hoy sí habrá clases en las escuelas donde no hubo ayer.



Reconsideración. El fatídico accidente que ocurrió antenoche en el canal Cahuinahua en la sindicatura de El Guayabo, en el que hubo cuatro jóvenes muertos, sacó en claro que el operativo alcoholímetro no se aplica en la zona rural de Ahome por déficit de personal y de equipo. Aunque es un tema que provoca polémica, se habla de que es necesario que ese problema lo resuelva el jefe de la Unidad de Vialidad de Seguridad Pública en Ahome, Alejandro Luna Peña, para que el operativo se aplique con la finalidad de prevenir ese tipo de hechos que enlutan a las familias ahomenses.

Unos líderes campesinos, sobre todo cenecistas, opinan que el despliegue debe de ser realizado por agentes responsables, honestos, con criterio, porque hay algunos elementos viales que de plano no se sabe qué están haciendo en la corporación. Lo que sí es que el funesto accidente impactó a todo mundo.



Sin seriedad. El síndico de Topolobampo, José Abundio Ahumada Gastélum, parece que perdió la perspectiva en vísperas de dejar esa responsabilidad. Resulta que le giró un oficio a la directora de Atención y Participación Ciudadana en Ahome, María de Jesús Castro Cota, para solicitarle el apoyo de una despensa para su personal que, le dice, como despedida coman frijoles con gorgojo.

La despensa, le refiere a la funcionaria municipal, es de esas que le entrega “a los tragones de los comisarios”. En el oficio, el síndico municipal del puerto le indica que si le entrega las despensas le entonará a su personal la canción de Las Golondrinas y si no la otra de Pedro Infante de No volveré, haciendo alusión que él mismo “se va en la bola”.

No cabe duda que Ahumada Gastélum se voló la barda. Los topeños dicen que con este tipo de funcionarios para qué quiere adversarios el Partido Revolucionario Institucional.



Aceleres. A las que no les ha ido nada bien es a las priistas Santa Obidia Meza, Nora Alicia Arellano Chávez y Deysi Yudith Ayala Valenzuela, que les late su corazoncito para sustituir a Aldo Prandini Camarena como presidente del PRI en Ahome.

En principio, Meza y Arellano Chávez ya tuvieron su oportunidad de dirigir el tricolor. Incluso, con Arellano Chávez se estuvo a punto de perder la elección en parte por hacer un liderazgo de ocurrencias. Y dicen que a Ayala Valenzuela le ganó la ilusión por su inmadurez.

En el fondo, se habla que unas y a otras están quedando mal con sus aceleres porque dan la impresión de que están divididas, de que no tienen acuerdos mínimos para luchar por esa posición. Amén de que no dicen qué dan, qué ofrecen, qué van a realizar en el partido.



Espacio. ¿Para cuándo van a designar al nuevo recaudador de Rentas tras la salida de Carlos Cota Ahumada? No se sabe, lo que sí se sabe es que varios andan moviéndose para tomar esa responsabilidad, incluidos funcionarios municipales que están por dejar sus cargos.