Reaparición. El exprocurador general de Justicia en Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, reapareció en la escena pública. Se había mantenido con bajo perfil, con discreción, tras dejar el cargo al llegar a su fin el sexenio malovista. Su regreso a los reflectores es nada menos y nada más que en una reunión con el diputado federal electo y próximo coordinador general de Programas Sociales Federales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas.

Es de esos encuentros que está llevando a cabo Montes Salas con diferentes actores y sectores de la sociedad sinaloense para recoger inquietudes y proyectos que vayan en beneficio de la entidad.

Con el trascendido de que Higuera Gómez está siendo tomado en cuenta por Montes Salas, ya algunos juran y perjuran que se va a subir al carro lopezobradorista si es que no desde antes ya lo había hecho. Es posible que esto se vaya a despejar cuando se concrete el nombramiento de Salas Montes.



Con otro color. La que será la próxima directora de Educación del Ayuntamiento de Ahome es María del Rosario Cañedo Olguín, según el enésimo nombramiento que anunció el presidente municipal electo Guillermo “Billy” Chapman.

Y de veras que la designación de la maestra de la Universidad Autónoma de Occidente sorprendió a propios y extraños. Además, dicen que Chapman lo hizo para que impactara, dándole su lugar, su espacio especial.

Para empezar, fue el único nombramiento. Los demás los había hecho de tres o más. Se habla que Cañedo Olguín estaba segura de que el alcalde electo la invitaría a participar en su gobierno, pero no sabía en dónde. Y pues su nombramiento sí tiene su perfil e incluso Cañedo Olguín es de los pocos funcionarios que tiene experiencia en el servicio público, ya que fue presidenta del Instituto Municipal de las Mujeres en Ahome.

Esta responsabilidad pública la tuvo en un gobierno priista y ahora tendrá otra, pero ahora con el color morenista. Una más.



Sin voz completa. Al exlíder cenecista del Valle del Carrizo Cecilio Gámez Portillo no le gustó que el presidente del PRI en Ahome, Aldo Prandini Camarena, proyectara pedir el apoyo económico de la militancia para sacar adelante las tareas partidistas cuando sean oposición. Que en lugar de eso lo que debería de hacer, según Gámez Portillo, es renunciar.

Más que tener eco de algunos líderes y activistas priistas lo que ocasionó el exdirigente cenecista es un ambiente en su contra porque ubican su postura fuera de orden. Es más, le señalan que suena a más resentido porque no siguió como diputado local al regresar a su curul Jesús Antonio Marcial Liparoli, que verdaderamente tener la intención de relanzar al partido.

Es más, hasta le sacan a relucir que coqueteó con Morena, particularmente con José Jaime Montes, pero no dio el paso final, aseguran, porque no le dieron lo que pedía. En resumidas cuentas, lo etiquetan en que no tiene la voz completa en el PRI.



Arrecia. Cuando parecía que iba a haber una tregua, el excandidato panista a la alcaldía de Ahome Miguel Ángel Camacho se resiste a bajarse del ring tras subirse ante los golpes que le tiró el diputado local del albiazul Roberto Cruz Castro.

En realidad, Camacho refritea su defensa inicial: que el traidor es Cruz Castro, lo que sustenta con argumentación. El regidor panista centra la motivación de las acusaciones en su contra y de otros panistas, calificados por Cruz Castro como “los mismos de siempre”, en que quiere “chamba” en el próximo gobierno de Ahome que encabezará Guillermo “Billy” Chapman.

De hecho, a este y a los morenistas les hace recomendaciones encaminadas a que le cierren las puertas. Más bien algunos consideran que con esto Camacho refuerza la opinión que tiene la corriente dominante en Morena sobre el legislador panista.