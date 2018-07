Nombramientos. El joven empresario Paúl Corona empezó a sonar fuerte como carta para ser el próximo secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Ahome. Es del grupo de Verdadera Integración Ciudadana (VIC), quien impulsó desde un inicio las aspiraciones de Guillermo “Billy” Chapman por la alcaldía de Ahome.

Esta posición es muy probable que la dé a conocer el alcalde electo cuando regrese de vacaciones que inició ayer. Sin embargo, antes de tomar unos días de descanso Chapman anunció un nuevo nombramiento de su gabinete. Se trata de Antonio Solaices Monzón como director del Instituto Municipal de la Juventud.

No cabe duda que Chapman se agarró muy en serio lo del cambio en hacer política: nunca se había dado de esa forma los nombramientos del gabinete municipal ni con tanto tiempo de anticipación.



Agarrón. Días sin reposo vive la lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereida Medina, que se enfrenta a una embestida de sus detractoras del mismo dolor que se agudizó con el asesinato del exdirector general de Seguridad Pública de Ahome y excoordinador de la Policía Ministerial del Estado Gerardo Amarillas.

Y es que ella estaba con el exjefe policial cuando lo ejecutaron en un restaurante de la ciudad, de donde ahí se agarraron para cuestionarle esa relación. Incluso, le echan en cara que tenga como asesora jurídica a la esposa de Amarillas, a lo que Medina les ha revirado con su lógica.

No son pocos los que aseguran que toda esta campaña en contra de la lideresa de Las Rastreadoras de El Fuerte es por el dinero oficial que recibe esta. Hay otros que instan a las próximas autoridades municipales a que reconsideren el subsidio que se les da a las rastreadoras. Es decir, que se les retire y calculan que el cisma se va a acabar.



Contraproducente. ¿Qué hicieron en la campaña electoral y el día de la elección para que ganaran los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Ahome?, es la pregunta que algunos priistas les hacen a los impugnadores del presidente del tricolor en Ahome, Aldo Prandini Camarena.

Casualmente los que asomaron la cabeza para torpedear a este y los líderes formales del partido son del grupo del exalcalde Esteban Valenzuela García. Cuando menos así ubican al exlíder cenecista del Valle del Carrizo Cecilio Gámez Portillo y la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Ahome, Nora Arellano.

De hecho, Valenzuela García ya había hecho una crítica ácida contra la dirigencia priista después de la derrota del 1 de julio. Sin embargo, la reacción no les ha favorecido entre los priistas que hablan que viendo los números de votos en los supuestos bastiones de estos las cuentas no le salen como para andar exigiendo y fraguando ajustes de cuentas. ¿O sí?



Le siguió. El exvocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado en Sinaloa Ernesto García Cota le siguió de frente. Pasado el proceso electoral, en la que se la jugó con el priista Álvaro Ruelas Echave por la alcaldía de Ahome, García Cota no sale de las comunidades llevando apoyos. Y por supuesto que lo publicita, sobre todo en las redes sociales.

Algunos aducen que es para hacer su catarsis porque va a seguir en la banca, pero otros señalan que va por el otro proceso electoral.



Nostalgia. Por cierto, a los síndicos municipales de Ahome les entró la nostalgia con anticipación. No van a durar tanto tiempo en el cargo porque el alcalde electo Guillermo “Billy” Chapman va a entrar el 1 de noviembre y se habla que no va a perder mucho tiempo para convocar al plebiscito. Aquí se va a saber si algunos van a seguir con la aurola lopezobradorista o si el fenómeno se desinfló a las primeras de cambio.